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Итальянские музыканты дали концерт "По следам Марко Поло" на фестивале Башмета в Сочи

Они сыграли произведения композиторов Вивальди, Хассе, Генделя и Галло, на которые их вдохновила книга знаменитого путешественника
Итальянский оркестр La Magnifica Comunita и Рафаэлла Миланези дали концерт на фестивале Башмета в Сочи Анастасия Силкина/ТАСС
Описание
Итальянский оркестр La Magnifica Comunita и Рафаэлла Миланези дали концерт на фестивале Башмета в Сочи
© Анастасия Силкина/ТАСС

СОЧИ, 21 февраля. /ТАСС/. Итальянский оркестр La Magnifica Comunita в пятницу провел концерт-путешествие "По следам Марко Поло" для гостей XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Этапы путешествия легендарного купца в Азию были представлены через сочинения композиторов XVIII века на восточные сюжеты.

"Марко Поло в своем путешествии, о котором потом написал книгу, обращал внимание на вещи и на культуру. Мы сегодня сыграем музыку, на которую композиторов XVIII века вдохновила его книга. Ведь сами они не были ни в Китае, ни в Турции", - рассказал журналистам художественный руководитель оркестра Энрико Казацца.

Из Зимнего театра гости фестиваля перенеслись на родину Марко Поло (1254-1324) в Венецию под музыку композитора Доменико Галло. Затем - в Турцию с отрывками из опер "Тамерлан" Георга Генделя и "Баязет" Антонио Вивальди. Через Персию с сочинениями Адольфа Хассе слушатели добрались до того, как представлял себе индийские и китайские мотивы Вивальди. Арии исполнила меццо-сопрано Рафаэлла Миланези - признанная звезда барочной оперы. Отрывки из "Книги о разнообразии мира" Марко Поло зачитал Григорий Сиятвинда.

"Любая музыка созвучна внутренним человеческим движениям. Музыка барокко переносит на некоторое время назад, но при этом ты понимаешь, что ничего в человеке особо не изменилось: эти ритмы продолжают быть созвучны человеческой душе", - заметил в беседе с журналистами актер.

Аутентичному исполнению помогли старинные инструменты и их копии, на которых играют La Magnifica Comunita. "Мы используем жильные струны и барочные подставки, так что даже инструменты, сделанные недавно, звучат в стиле той эпохи, - пояснил маэстро Казацца. - Мой смычок XVII века, он помогает очень точному воспроизведению сочинений".

La Magnifica Comunita основан в 1990 году скрипачом и дирижером Энрике Казацца возле Венеции. В названии - отсылка к городам, которые во времена Венецианской республики в XVIII веке обладали большей независимостью от столицы, благодаря экономическим успехам. Оркестр занимает одно из ведущих мест среди коллективов, играющих на аутентичных инструментах. В России музыканты выступили впервые.

О фестивале

Зимний фестиваль искусств проходит в Сочи с 12 по 23 февраля. В нынешнем фестивале принимают участие Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", камерный ансамбль "Солисты Москвы", Всероссийский юношеский симфонический оркестр, актеры Константин Хабенский и Евгений Миронов. В афише - три мировые премьеры сочинений Оскара Бьянки, Тошио Хосокава, Николо Кампогранде, в исполнении которых 23 февраля примет участие маэстро Башмет. На фестивале также состоялся гала-концерт оперных звезд в рамках международного проекта "Опера - за мир", этнический, джазовый и балетный вечера. Основную программу фестиваля дополняют музыкальная академия, лаборатория видеоарта, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре.

Теги
РоссияМиронов, Евгений ВитальевичХабенский, Константин ЮрьевичКраснодарский крайБашмет, Юрий Абрамович
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