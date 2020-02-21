На выставке в Вологде представили военное снаряжение и предметы времен ВОВ

ВОЛОГДА, 21 февраля. /ТАСС/. Выставку "Когда мы были на войне" открыли в пятницу в "Музее детства" в Вологде местные поисковики и отделение Российского военно-исторического общества (РВИО). На экспозиции представлено много ценных экспонатов, оригинальное снаряжение времен Великой Отечественной, рассказал ТАСС один из организаторов выставки, председатель регионального отделения РВИО Александр Метелкин.

"Мы представили оригиналы предметов, которые не в каждом музее встретятся. Удалось собрать много ценных экспонатов. Это настоящие лыжи, на которых передвигались бойцы лыжных батальонов. Полный комплект формы подполковника пехоты, включая гимнастерку со знаком "Гвардия", погоны, ремень. Это армейские ботинки "Каракорум", поставленные по лэнд-лизу", - рассказал ТАСС представитель РВИО.

По его словам, выставка позволяет узнать сразу несколько историй. Представлен дневник вологжанки Зинаиды Карповой 1941-1942 года, письма девочке, ее членский билет Союза общества Красного Креста и Красного Полумесяца, некоторые игрушки. В одной из витрин зрители увидят снаряжение красноармейцев, в другой - рассказ про Оштинскую оборону и смертельно опасную работу саперов, которые работали в Оште, где территория была оккупирована финскими войсками с октября 1941 года по 24 июня 1944 года.

"Одну полку мы уделили противнику, есть интересный экспонат - заряд от немецкого реактивного авиационного миномета и агитационные листовки из него. Рассказываем о помощи фронту в тылу - про Вологду как центральную узловую станцию, как госпитальный центр, про Вологду как создателя танковой колонны "Вологодский колхозник" (по данным газеты "Правда" от 30 декабря 1942 года вологодские колхозники собрали 50 млн рублей на строительство колонны). Есть витрина, которая рассказывает про самолеты и останки летчиков, найденные поисковиками", - рассказал Метелкин.

Вологодским поисковикам выделена отдельная витрина, где представлены металлодетекторы, снаряжение и награды, полученные за 20 лет работы. "Многие предметы экспозиции с историей, поэтому планируем проводить экскурсии и рассказывать о Великой Отечественной, про жизнь и работу в тылу, про поисковую работу. Первые экскурсии прошли сегодня", - подытожил Метелкин.

Работа экспозиции продлится до конца июня.