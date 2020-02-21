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75-летие Победы

Тульская область стала первым регионом-участником марафона "По дорогам фронтовых театров"

Российский институт театрального искусства показал жителям региона спектакль Третья ракета" по одноименной повести белорусского писателя-фронтовика Василя Быкова

ТУЛА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский институт театрального искусства (ГИТИС) представил в Туле постановку мастерской Николая Лазарева "Третья ракета" в рамках марафона "По дорогам фронтовых театров". Регион стал первым участником марафона, сообщили в пятницу в пресс-службе института.

"В Год памяти и славы марафон военных спектаклей ГИТИСа "По дорогам фронтовых театров" начнется с Тульской области. Жителям региона покажут постановку "Третья ракета" по одноименной повести белорусского писателя-фронтовика Василя Быкова в исполнении Мастерской Николая Лазарева. Инсценировка перенесет зрителей в 1944 год, в разгар Ясско-Кишиневской наступательной операции", - сказали в пресс-службе.

В день спектакля молодые актеры вместе с ветеранами возложили цветы у Вечного огня, отдав дань памяти павшим в Великой Отечественной войне. По словам пресс-службы, начинать марафон с этого региона символично, потому что в поселке Первомайский Щекинского района области 9 мая 1957 года был зажжен первый в СССР Вечный огонь.

Спектакль "Третья ракета" ранее сыграли в Учебном театре института на открытии марафона 5 декабря. Далее эстафету у Тулы примут Брянская, Калужская, Белгородская, Владимирская, Псковская и Курская области. Мероприятия марафона приурочены к 75-летию Победы и пройдут в Москве, Московской, Брянской, Тульской, Калужской, Белгородской, Владимирской, Псковской и Курской областях, а также в городах Европы. В каждом городе показ концерта или спектакля будет посвящен знаменательной дате.

Проект реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева и Министерства культуры РФ.

Теги
РоссияЩеголев, Игорь ОлеговичТульская область75-летие Победы
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