Фильм режиссера из Германии открыл фестиваль научно-популярного кино в Перми

ПЕРМЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Фильм "Разум, сердце и душа" режиссера из Германии Екатерины Еременко открыл Международный фестиваль научно-популярного кино "Future doc" в Перми. Картина рассказывает о шести математиках и физиках, которые организовали для художников конкурс на создание новаторских произведений искусства, основанных на современной науке. Об этом ТАСС рассказала в пятницу куратор кинофорума Марина Лысенко.

"Фильм Екатерины Еременко "Разум, сердце и душа", который открывает фестиваль, рассказывает о взаимодействии науки и искусства. Научно-популярное кино - это и есть такая квинтэссенция взаимодействия науки и искусства. Для нас было важно показать фильмы, которые вызывают проблемные, спорные вопросы, которые приглашают зрителей к дискуссии. Таким образом, наш фестиваль является такой площадкой для обсуждения самых острых вопросов", - сказала она.

По словам Лысенко, фестиваль проходит в Перми уже во второй раз и может стать ежегодным, в этот раз он продлится до 1 марта. В программе - семь российских и зарубежных фильмов о науке и новых технологиях, дискуссии и лекции, выступления известных ученых, разработчиков, а также музыкальные вечеринки.

Режиссер фильма "Разум, сердце и душа" Екатерина Еременко лично приехала в Пермь, чтобы представить свою работу зрителям. Она поделилась с ТАСС идеей его создания. "Этот фильм - эксперимент, совершенно новый формат. Мы попробовали устроить конкурс художников, которые вдохновлены лекциями математиков. Я пригласила ученых из технического университета, с которыми работаю и несколько ученых из Гумбольдтского университета Берлина, и еще один ученый был из Мюнхенского технического университета. Попросила их рассказывать художникам о своих последних разработках. Этот проект показывает насколько разное мировоззрение у художников и ученых", - рассказала ТАСС Еременко.

Она отметила, что ученые должны были рассказывать о своих разработках не более 15 минут, при этом не использовать формулы. Интерес к конкурсу проявили не только художники-любители, но и профессионалы, а также школьники. В итоге образовалось 25 проектов. Фильм снимался в 2018 году в рамках проекта "Дискретизация в геометрии и динамике" Берлинского технического университета, основная цель которого - популяризация науки, он уже был показан на многих престижных европейских фестивалях и форумах.

Представить свои фильмы приедут также Юлия Киселева, Ольга Шульгина, Анастасия Попова. Среди приглашенных лекторов - астроном, старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, профессор Высшей школы экономики Мария Фаликман, пермские ученые.