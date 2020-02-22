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Ильдар Абдразаков исполнил в Казани арии вместе с молодыми исполнителями

На концерте прозвучали арии из опер Верди, Джакомо Пуччини и других итальянских композиторов

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Казань приняла в пятницу III международный фестиваль Ильдара Абдразакова, на одной сцене с российским оперным певцом и Государственным симфоническим оркестром (ГСО) Татарстана выступили молодые исполнители.

"Этот фестиваль - третий по счету, он необычный. Дело в том, что в прошлом году, вы, наверное знаете, я выступал один и исполнял арии [Джузеппе] Верди. В этом году будут исполняться произведения итальянских композиторов, и я привез необычную команду - это молодые совсем, начинающие певцы, которые только-только делают свои первые шаги на крупных площадках. И вот сегодня они перед вами будут выступать", - сказал Абдразаков перед началом выступления.

По его словам, фестиваль начался в Екатеринбурге, затем - "переехал" в Уфу. В столице республики участники фестиваля исполнили оперу Верди "Аттила". Абдразаков передал казанским зрителям привет от соседнего Башкортостана.

Эстафету фестиваля в Казани принял ГСО Татарстана под управлением народного артиста России, художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского. Абдразаков и молодые оперные певцы Сергей Кайдалов, Анастасия Коротенко, Наталья Якимова, Константин Федотов исполнили арии из опер Верди, Джакомо Пуччини и других итальянских композиторов. К ним присоединился, как назвал его Абдразаков, "хедлайнер фестиваля, сегодняшнего концерта" - тенор Лучано Ганчи.

В 2020 году фестиваль проходит с 15 по 26 февраля. Фестиваль стартовал в Екатеринбурге, после Уфы его приняла Казань, а потом Москва. 22 февраля в рамках фестиваля запланированы мастер-классы Абдразакова и Ганчи в Казанской государственной консерватории.

Абдразаков - российский оперный певец (бас), народный артист Башкирии, Татарстана, двукратный обладатель премии "Грэмми", лауреат премии "Золотая маска", кавалер ордена Дружбы народов и ордена Салавата Юлаева. Выступал в Парижской опере, "Ла Скала", на сцене парижской Опера Бастиль. Ведущий звукозаписывающий лейбл в области классической музыки Deutsche Grammophon выпустил сольный альбом певца, который полностью посвящен творчеству Джузеппе Верди.

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