Всероссийский пленэр в честь 800-летия Александра Невского пройдет в Копорской крепости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Художники-участники арт-проекта "Памятные места и храмы Александра Невского", приуроченного к празднованию 800-летия со дня рождения полководца (1221-1263), напишут в субботу картины под открытым небом на территории музея "Копорская крепость". Созданные художниками работы будут представлены затем на выставке в Копорье, сообщили ТАСС в пресс-службе музейного агентства Ленинградской области.

"Художники-участники проекта "Памятные места и храмы Александра Невского" соберутся на однодневный пленэр в крепости", - сказал собеседник агентства. К участию приглашаются все желающие, кого не напугает зимняя, хотя и теплая для этого сезона погода - в регионе ожидается дождь при невысокой плюсовой температуре. 23 февраля в Копорском Доме культуры пройдет выставка работ, созданных в ходе проекта, и состоится мастер-класс по рисованию.

Мероприятие в Копорье станет третьим в рамках проекта "Памятные места и храмы Александра Невского" в Ленинградской области. Также проект реализуется в Москве, Переславле-Залесском, а в марте пленэры и выставки пройдут в Ростове. На мероприятиях группы из опытных художников-пленэристов создают картины с изображением мест и сооружений, связанных с биографией Александра Невского. Часть картин, созданных на пленэрах, представляют на выставках, где посетителям рассказывают об Александре Невском. Другую часть участники проекта дарят близлежащему детскому дому или интернату, где также проводят лекции и предлагают детям создать собственные картины о полководце. Выезды проходят в течение всего 2020 года. Итоговые выставки проекта планируется провести в Петербурге и Москве на пике сезона (октябрь-ноябрь).

24 июня 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, определяющий порядок подготовки и проведения этого события. Как отмечается в документе, праздничные мероприятия будут проводить "в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа".

Крепость в Копорье была заложена в XIII веке. Первые упоминания о ней встречаются в новгородских летописях в 1240 году, в то время она была занята крестоносцами, рыцарями Тевтонского ордена. В 1241 году Александр Невский отбил крепость, но она была разрушена. В начале XVI в. по приказу московского правительства в Копорье возвели новую каменную крепость, которая и сохранилась до наших дней.