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Герард Васильев сыграет короля Артура в премьерной постановке Театра оперетты

Режиссером постановки выступила заслуженная артистка России Жанна Жердер
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Описание
© Пресс-служба Московского театра оперетты
© Пресс-служба Московского театра оперетты
© Пресс-служба Московского театра оперетты
© Пресс-служба Московского театра оперетты

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московский театр оперетты представит в субботу премьеру мюзикла "Король Артур", написанного специально для народного артиста России Герарда Васильева, исполняющего заглавную роль.

Режиссером постановки выступила заслуженная артистка России Жанна Жердер. Она также стала автором либретто и стихов, а музыку написала Гельсят Шайдулова.

"Мы долго думали, что после "Цезаря и Клеопатры" (премьера 2010 года - прим. ТАСС), может быть, рассказать о такой легендарной личности, как король Артур, о которой вроде бы все знают все, и никто ничего не знает, нет никаких конкретностей и очень много свободы для творческой фантазии, творческого полета", - рассказала ТАСС режиссер мюзикла.

По ее словам, материал создавался эксклюзивно для Васильева и композитором, и ей, и балетмейстером, и всей постановочной труппой.

По сюжету постановки, король Артур уже в возрасте решает женится на юной Джиневре - первой леди соседнего государства. На пути к будущему супругу на девушку нападают разбойники, от которых ее спасает Ланцелот, после чего он влюбляется в Джиневру. Однако согласно предсказанию, изменив Артуру, девушка лишит его бессмертия.

Крепкая команда

Как рассказал ТАСС Герард Васильев, в либретто "все предусматривается, все подозревается". "Мне было очень просто, я внимательно прочитал текст, потом вспомнил то, что когда-то где-то видел, потом конечно снова взял роман Томаса Мэлори ("Смерть Артура"), прочитал эту легенду и не стал зацикливаться на фильмах", - поделился артист.

"Фильмы обычно очень приманивают, хочется подражать великим артистам, - продолжил он. - Тут не надо подражать, потому что совершенно оригинально сделано, введены новые персонажи, взаимоотношения с Морганой, и с Мерлином и с Джинервой свое, мы сразу начали коллективом работать".

Роль Джиневры исполняют Ольга Белохвостова, Анастасия Пугина и Дарья Январина. Ланцелота играют Павел Иванов, Анатолий Ищенко и Артем Маковский. В спектакле также задействованы народные артисты России Александр Маркелов и Елена Зайцева. Пространство волшебного города рыцарей круглого стола Камелота, где происходит действие спектакля, создал художник Владимир Арефьев.

Васильев добавил, что за постановкой "стоит мощный творческий коллектив", как и в других спектаклях театра работает крепкая команда.

"У нас сейчас очень хороший коллектив, и молодой, потому что за мной следом идет 10 лет спустя Юрий Петрович Веденеев, а все остальные - поросль молодая, на них смотришь и радуешься. Многие из них - наши с Жанной ученики, в общем все сложилось", - подчеркнул он.

Теги
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