Во Владикавказе пройдет фестиваль молодежных театров Северной и Южной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 февраля. /ТАСС/. Фестиваль молодежных театров Северной и Южной Осетии "Амыраны рухс 2020" (в переводе с осетинского языка - "Свет Амырана") пройдет во Владикавказе в марте. Об этом сообщил ТАСС инициатор проведения мероприятия - актер Хетаг Чибиров, который победил с данным проектом на форуме "Таврида" в 2019 году.

"Фестиваль уже проводился в Северной Осетии четыре раза, а в этом году его участниками станут молодежные театры Южной Осетии. Отборочные туры пройдут во всех восьми районах Северной Осетии и Цхинвале. Затем победители представят свои постановки на гала-концерте во Владикавказе", - сказал Чибиров. Все театральные постановки будут представлены на осетинском языке.

Фестиваль приурочен ко дню рождения основоположника осетинской драматургии и театра Елбыздыко Бритаева. В 2019 году участие в конкурсе приняли более 700 школьников, студентов и молодых актеров. Цель проекта - вовлечение детей и молодежи в национальное театральное творчество, пропаганда и распространение осетинского языка, осетинской литературы и национальной культуры среди детей и молодежи.

Жюри из числа деятелей искусства выберет лучшие театры по следующим номинациям: "Драматический спектакль", "Фольклорная театрализованная постановка", "Осетинская сказка", "Эстрадная сатирическая миниатюра", "Художественное чтение", "Творческий эксперимент".