{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Владикавказе пройдет фестиваль молодежных театров Северной и Южной Осетии

Театральные постановки представят на осетинском языке

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 февраля. /ТАСС/. Фестиваль молодежных театров Северной и Южной Осетии "Амыраны рухс 2020" (в переводе с осетинского языка - "Свет Амырана") пройдет во Владикавказе в марте. Об этом сообщил ТАСС инициатор проведения мероприятия - актер Хетаг Чибиров, который победил с данным проектом на форуме "Таврида" в 2019 году.

"Фестиваль уже проводился в Северной Осетии четыре раза, а в этом году его участниками станут молодежные театры Южной Осетии. Отборочные туры пройдут во всех восьми районах Северной Осетии и Цхинвале. Затем победители представят свои постановки на гала-концерте во Владикавказе", - сказал Чибиров. Все театральные постановки будут представлены на осетинском языке.

Фестиваль приурочен ко дню рождения основоположника осетинской драматургии и театра Елбыздыко Бритаева. В 2019 году участие в конкурсе приняли более 700 школьников, студентов и молодых актеров. Цель проекта - вовлечение детей и молодежи в национальное театральное творчество, пропаганда и распространение осетинского языка, осетинской литературы и национальной культуры среди детей и молодежи.

Жюри из числа деятелей искусства выберет лучшие театры по следующим номинациям: "Драматический спектакль", "Фольклорная театрализованная постановка", "Осетинская сказка", "Эстрадная сатирическая миниатюра", "Художественное чтение", "Творческий эксперимент".

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Компания WarnerMedia подтвердила воссоединение актеров сериала "Друзья" в новом проекте
Речь идет о проекте для стриминговой платформы HBO Max
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС