В Железноводске станет ежегодным фестиваль "Театральная зима на водах"

ПЯТИГОРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Фестиваль "Театральная зима на водах", который в субботу впервые открывается в Железноводске Ставропольского края, станет ежегодным. Он получил поддержку федеральной программы "Большие гастроли", сообщила пресс-служба городской администрации.

"Театральная зима на водах" в Железноводске станет ежегодной. Глава города Евгений Моисеев пообещал, что следующий фестиваль будет проходить более масштабно", - говорится в сообщении.

По словам Моисеева, город-курорт будет претендовать на звание театрального центра Ставрополья. "Радует, что у наших жителей и гостей есть возможность, приехав в Железноводск, попасть на титульные постановки ведущего театра страны. Идею фестиваля поддержал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Будем работать, чтобы к нам приезжали артисты и других столичных театров, что позволит нам претендовать на звание не только киностолицы Ставрополья, но и театрального центра", - приводятся в сообщении слова главы Железноводска.

Отмечается, что формат зимнего театрального фестиваля распространят и на другие площадки региона. "Министерство культуры России поддержало идею провести первую "Театральную зиму" в Железноводске. Сегодня мы открываем фестиваль спектаклем "Леди Гамильтон", завтра нас ждет постановка "Последний срок" от артистов МХАТ имени Горького. В остальные дни фестиваля творческую эстафету у столичных коллег примут артисты ставропольских краевых театров", - цитирует пресс-служба министра культуры Ставропольского края Татьяну Лихачеву.

В пресс-службе ТАСС отметили, что фестиваль должен привлечь в город-курорт новых отдыхающих. "Фестиваль проводится, чтобы привлечь большее количество отдыхающих в наш город-курорт, а также чтобы местные жители смогли посмотреть постановки ведущих российских театров. В этом году будет сыграно пять спектаклей. Билеты на все фестивальные постановки раскуплены жителями и гостями Железноводска за неделю", - сказал собеседник агентства.

Фестиваль "Театральная зима на водах" пройдет с 22 февраля по 2 марта. Он учрежден Минкультуры РФ при поддержке Министерства культуры Ставропольского края.

О программе

Программа "Большие гастроли" - крупнейший театральный проект России, который реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ с 2014 года. В 2019 году программа приросла зарубежным направлением. Организаторы отмечают, что "Большие гастроли" помогают театрам из России расширить свой сценический опыт, а зрителям зарубежья - познакомиться с современным российским театральным процессом. Жители регионов открывают для себя ранее незнакомые имена актеров и режиссеров, отмечают организаторы.