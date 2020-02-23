Зимний фестиваль искусств Башмета в Сочи завершится премьерами

СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Три мировые премьеры прозвучат в гала-концерте закрытия XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. В их исполнении примет участие артистический директор смотра, народный артист СССР Юрий Башмет, сообщила пресс-служба организатора, Русского концертного агентства.

"В программе заключительного гала-концерта выдержан тот же принцип разноголосья культур, жанров, эпох и стилей, что положен в основу всей фестивальной конструкции, - подчеркнули организаторы. - В исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета прозвучат опусы Россини, Дворжака, Равеля, Бруха, Сарасате и Глинки, между которыми вкраплены три мировых премьеры симфонических опусов современных авторов, созданные по заказу Зимнего фестиваля искусств".

Гости фестиваля первыми смогут услышать сочинение Оскара Бьянки "Этуаль" для электрогитары и симфонического оркестра, оркестровую работу Тошио Хосокова "Узу" и Первую симфонию Николы Кампогранде.

К новой музыке в программе примыкает Концерт для маримбы, ударных и оркестра Небойши Живковича. Он был впервые исполнен в 2019 году в Москве, солировал автор.

Зимний фестиваль искусств проходит в Сочи с 12 по 23 февраля. В нынешнем фестивале принимают участие Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", камерный ансамбль "Солисты Москвы", Всероссийский юношеский симфонический оркестр, итальянский барочный коллектив La Magnifica Comunita, актеры Константин Хабенский и Евгений Миронов. На фестивале состоялся гала-концерт оперных звезд в рамках международного проекта "Опера - за мир", этнический, джазовый и балетный вечера. Основную программу фестиваля дополняют музыкальная академия, лаборатория видеоарта, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре.