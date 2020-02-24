Театр в КЧР подготовит телеспектакли по рассказам Шукшина на черкесском языке

ЧЕРКЕССК, 24 февраля. /ТАСС/. Артисты Черкесского драматического театра имени Акова впервые в Карачаево-Черкесии подготовят телеспектакли. Основой постановки станут рассказы Василия Шукшина, переведенные на черкесский язык, сообщила в понедельник ТАСС директор театра Дина Акова.

"Черкесский театр подготовит в 2020 году телеспектакли, пилотный проект для наших театров. Это будут рассказы Василия Шукшина, их шесть, они переложены в пьесу, все очень узнаваемо и злободневно, в переводе на черкесский язык", - сказала она.

Для адаптации рассказов на черкесский язык привлекли переводчика. "Основная задача Черкесского драматического театра - донести до зрителя художественное слово на своем языке, акцент мы делаем на родных языках. Перевод получился очень хороший, не дословный и построчный. Художественный перевод тем и хорош, что он сохраняет смысл, но использует очень точные и интересные словесные обороты", - отметила Акова.

Съемки будут проходить совместно с коллективом ГТРК "Карачаево-Черкесия", помимо театрального режиссера, работу будет вести и телережиссер. "Для артистов - это очень интересный этап в творческой деятельности, до этого варианты телеспектаклей они не практиковали. Все, что связано с творчеством, все новое всегда увлекает и привлекает внимание. Думаю, что и в дальнейшем мы будем сотрудничать с телевидением", - отметила директор театра.

Планируется, что первые телеспектакли в Карачаево-Черкесии будут готовы для трансляции весной 2020 года.