Картины российских художников о войне выставили в Волковском театре Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Выставка "Помните!", посвященная Великой Отечественной войне, открылась в понедельник в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле. В экспозиции представлены 35 картин российских художников, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Выставка организована совместно с историко-культурным комплексом "Вятское" им. Е. А. Анкудиновой, посетить экспозицию можно до 9 мая."Это живописные картины и графика военных лет. Проект стал возможен благодаря сотрудничеству с Российской академией художеств. В экспозиции работы выдающихся художников со всей России - Григория Ликмана, Ольги Колосовой, Татьяны Белотеловой, Юрия Боско, Олега Филиппова", - уточнили ТАСС в пресс-службе комплекса "Вятское".

Часть экспозиции посвящена актеру Волковского театра, участнику войны, разведчику, единственному актеру и Герою Советского Союза Константину Лисицыну. Он воевал с ноября 1941 года, прошел всю войну, был семь раз ранен. В Волковском театре Лисицын работал администратором и актером. В экспозиции можно увидеть фото актера в разных ролях, узнать подробности его биографии.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. В 2019 году театр получил статус особо ценного культурного объекта народов России. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".