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Латвийская певица Ополайс даст концерт в Большом зале Московской консерватории

Выступление будет посвящено памяти друга артистки, режиссера Андрейса Жагарса, возглавлявшего Латвийскую национальную оперу с 1996 по 2013 год

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Латвийская оперная певица Кристине Ополайс во вторник выступит с сольной программой в сопровождении оркестра на сцене Большого зала Московской консерватории. Об этом сообщила пресс-служба организатора вечера - агентства Moscow Nights.

"Ставшая мировой звездой благодаря сотрудничеству с известными оперными театрами Кристине считается одной из лучших исполнительниц ведущих женских партий в операх Пуччини. Для Ополайс это первый концерт в этом зале", - отметили организаторы.

Коронный репертуар латвийской оперной диве помогут представить тенор Джонатан Тетельман и дирижер Адриан Перрюшон.

Слава пришла к Ополайс после дебюта в Берлинской государственной опере. За ним последовали приглашения в Ла-Скала, Венскую оперу, Королевский театр "Ковент-Гарден", Цюрихский оперный театр, Баварскую государственную оперу и в "Метрополитен-опера".

Вечер будет посвящен памяти режиссера Андрейса Жагарса, возглавлявшего Латвийскую национальную оперу с 1996 по 2013 год. С Ополайс режиссера связывала многолетняя дружба, именно он увидел в начинающей певице потенциал оперной дивы и выдающейся актрисы, пояснили организаторы московского концерта.

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