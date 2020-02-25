В Москве пройдут премьеры семи спектаклей на фестивале "Три ступени лаборатории"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Фестиваль театра "Три ступени лаборатории", который объединит семь премьерных постановок по произведениям классиков и современных авторов, пройдет в седьмой раз в московской "Школе драматического искусства" с 25 февраля по 3 марта. Об этом говорится в распространенном пресс-службой фестиваля сообщении.

"Ежегодный фестиваль театра - это время премьер, дебютов, художественного поиска и театрального эксперимента, творческой свободы, а самое главное - возможность воплотить замыслы на основе самого разного литературного материала", - отметили в пресс-службе смотра.

По информации пресс-службы, в этом году мероприятие носит название "Антропология за семь дней". Среди работ, которые будут представлены на смотре, как готовые спектакли, так и эскизы будущих постановок. Они посвящены вечным темам: постижению смысла жизни, обретению и потере любви, предательству и войне, месту человека в мире.

Программа фестиваля

Откроет фестиваль спектакль Александра Плотникова "...свет повсюду гаснет, но виден его след" по мотивам пьесы Дмитрия Данилова "Что вы делали вчера вечером?". В нем звучат стихотворение Льва Рубинштейна, отрывки из книг Георгия Гурджиева и ария оперы Шарля Гуно "Фауст".

В программу также вошли спектакль Олега Малахова о трагедиях войны "Кони за окном", эскиз-читка Игоря Лесова по знаменитой пьесе Бернарда Шоу "Пигмалион" и постановка "Скамейка" (Прелюдия на досках) Олега Охотниченко и Марии Викторовой. Состоится также спектакль "Пасторали, или Проделки Купидона" Елены Амирбекян, в котором прозвучат стихи поэтов и поэтесс XI-XIX веков и музыка композиторов XVI-XIX веков, среди которых Вольфганг Амадей Моцарт, Клаудио Монтеверди, Игорь Стравинский, Клод Дебюсси и Петр Чайковский.

Помимо этого, зрители увидят два спектакля заслуженного артиста России Игоря Яцко. Первый из них - "Тысяча и одна ночь" по мотивам арабских сказок. "Это большая работа, в которой мы, используя метод игрового театра, ищем сценические ключи к прекрасному древнему тексту. Большой интерес для нас представляют поиски, в этом собрании текстов, корней христианской и мусульманской мифологии, их сопоставление и осмысление", - цитируют режиссера в пресс-службе.

Второй постановкой Яцко станет "Русалка" по произведению Александра Пушкина, она завершит фестиваль. Роли в проекте исполнят студенты третьего курса МГПУ. "Русалка" - это рассказ о предательстве, о том, как житейское, бытовое, побеждает любовь божественную, история социального неравенства, той непреодолимой стены, которую оно возводит между любящими мужчиной и женщиной. В этом конфликт и причина отказа от любви и следующего за ним наказания. Отвергнутая любовь наказывает героя, доводит до сумасшествия - это своего рода вендетта, которая ведет к акту воздаяния, мести", - рассказал Яцко, чьи слова приводит пресс-служба.