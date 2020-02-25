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Чеченский ансамбль "Вайнах" представит новую программу в городах Сибири и Дальнего Востока

Танцоры выступят с 13 городах с 1 по 23 марта

ГРОЗНЫЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах" выступит с хореографической программой "80 лет в танце и в жизни" в городах Сибири и Дальнего Востока. Зрителей познакомят с историей, традициями и обычаями чеченцев, сообщила пресс-секретарь коллектива Фатима Мутаева.

"Государственный ансамбль танца "Вайнах" выступит с хореографической программой в городах Дальнего Востока и Сибири, а также в Калининграде. Всего 13 городов охватим с 1 по 23 марта. Запланированный в феврале концерт в Москве перенесли на 10 сентября", - отметил собеседник ТАСС.

По ее словам, в каждой хореографической постановке юбилейной программы отразится история, традиции и обычаи чеченцев. "Зрителей ждет незабываемая встреча с аутентичным искусством, которое погружает в историю традиций и обычаев чеченского народа. Программа включает 14 номеров, в том числе четыре новые постановки и сольный танец "Сорок кинжалов" в исполнении Адама Шабаева", - рассказала Мутаева.

Чеченский государственный ансамбль танца "Вайнах" создан в 1939 году как ансамбль песни и танца, в нем начинал свой творческий путь самый знаменитый танцор республики - народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Махмуд Эсамбаев. За 80 лет своей истории коллектив дважды останавливал деятельность: во время депортации чеченцев и ингушей в 1944 году и в период военных действий в 1999-2000 годах. Награжден многими званиями, является кавалером ордена имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Кадырова, лауреатом премии правительства РФ.

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