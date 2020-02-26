ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Один из старейших оркестров Франции - Лионский национальный оркестр впервые выступит в России. Концерт пройдет в среду в Свердловской филармонии в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе управления культуры города.

"26 февраля в 19:00 в Свердловской филармонии впервые в Екатеринбурге и впервые в России выступит один из старейших оркестров Франции, один из лучших симфонических коллективов Европы - Лионский национальный оркестр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллектив возглавляет Николай Шепс-Цнайдер, солист программы - один из самых титулованных пианистов Франции Жан-Ив Тибоде.

"Для российского тура выбраны Увертюра к опере "Тангейзер" Вагнера, Концерт для фортепиано с оркестром Грига, Симфония №1 Малера. Программа екатеринбургского концерта для маэстро Николая Шепс-Цнайдера носит личный оттенок - с Первой симфонией Малера дирижер дебютировал в Большом зале Венского Музикферайна", - сказали в управлении культуры.

Далее оркестр выступит в Филармонии Перми - 27 февраля и в Мариинском театре в Санкт-Петербурге - 29 февраля.