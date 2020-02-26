Бахрушинский музей в Москве продлил выставку "Уланова" до 17 мая

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Выставка "Уланова", проходящая в Бахрушинском музее в Москве и посвященная балерине Галине Улановой, продлена до 17 мая включительно. Это связано с популярностью экспозиции, сообщает в среду пресс-служба музея.

"Театральный музей им. А.А. Бахрушина продлевает работу выставки, посвященной юбилею легендарной балерины Галины Улановой, до 17 мая включительно. Выставка, которая открылась в январе к 110-летию со дня рождения балерины, стала одной из самых посещаемых в Бахрушинском музее за последние три года", - говорится в сообщении. Ранее планировалось, что выставка будет открыта до 22 марта.

В пресс-службе сообщили, что за первый месяц работы экспозиции "Уланову" посмотрели более 3,5 тыс. человек, в выходные дни количество гостей доходит до 500 человек.

Пространство экспозиции выполнено на контрасте черного и белого. Гости музея могут увидеть настоящее Лебединое озеро в миниатюре, обрамленный перьями потолок, чередующиеся черные и зеркальные стены. Среди экспонатов - сценические костюмы и театральные аксессуары, редкие фото- и киноматериалы. Фотографии показывают Уланову в разные периоды жизни и в разных ролях, на занятиях с учениками, на отдыхе, в поездках, а также дома и в кругу семьи. Архивные документы, письма и стихи поклонников, каталог книг из личной библиотеки, фильмы из ее коллекции, статьи и книги о ней позволяют глубже понять творческую жизнь Улановой.

Организаторы говорят, что выставка показывает Уланову не только как балерину и педагога, но и как красивую и элегантную женщину - представительницу советской элиты, которую отличал изысканный вкус. Среди экспонатов - принадлежавшие Улановой драгоценности, одежда и обувь. Их выставляют впервые.

Экспозицию сопровождают кинопоказы - гости музея смогут больше узнать об Улановой через фильмы-балеты с ее участием, а также через документальные кинокартины. Выставка осуществляется при поддержке Фонда Галины Улановой, президент которого - народный артист СССР Владимир Васильев.

О балерине

Галина Уланова родилась в Санкт-Петербурге 26 декабря 1909 года (8 января 1910 года). В 1928 году окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Санкт-Петербургская академия русского балета имени Вагановой), где в начальных классах училась у своей матери Марии Романовой, а в старших и выпускном - у Агриппины Вагановой, и поступила в труппу ленинградского Государственного академического театра оперы и балета (ныне Мариинский). В 1944 году она перешла в Большой театр, в котором периодически выступала с 1934 года.

В 1960 году оставила сцену и начала карьеру балетмейстера-репетитора. Последнее ее выступление состоялось 29 декабря 1960 года - Уланова завершила свою карьеру тем же балетом, которым начала, - "Шопенианой", ставшей ее выпускным спектаклем. Среди знаменитых партий танцовщицы - Джульетта, Золушка, Жизель, Одетта-Одиллия и многие другие. В 1960-1970 годах работала педагогом-репетитором в Большом театре. Среди ее учеников - Екатерина Максимова, Владимир Васильев, Людмила Семеняка и другие. Уланова умерла 21 марта 1998 году в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище.