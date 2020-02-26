Российский фильм "Один вдох" планируют выпустить в прокат в США и Европе

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Фильм "Один вдох" о легендарной женщине-фридайвере Наталье Молчановой режиссера Елены Хазановой может выйти в прокат в США и странах Европы этой весной. Об этом ТАСС в среду сообщила продюсер картины Ольга Данова.

"Фридайверы всего мира ждут фильм с большим нетерпением. В России, стране, где не очень много теплых морей, эта группа не самая многочисленная. Но существуют морские страны, для которых имя Натальи Молчановой было по-настоящему культовым. У нас уже есть конкретные договоренности с разными странами, где обязательно будет прокат. Это США, Испания, Франция, Швейцария и другие страны", - сказала она.

Данова также отметила, что выход в прокат за рубежом планируется этой весной. Картину также планируют показать на российском телевидении.

Фильм "Один вдох" с Викторией Исаковой в главной роли выйдет в российский прокат 5 марта. Это первый российский художественный фильм, снятый в открытом море на стометровой глубине. Картина основана на реальных событиях и связана с историей "королевы фридайвинга" Натальи Молчановой, которая пропала без вести во время погружения в 2015 году.

Сын Натальи Молчановой, чемпион мира, обладатель 18 мировых рекордов и председатель совета ассоциации "Федерация Фридайвинга" Алексей Молчанов выступил официальным консультантом проекта в вопросах, связанных с техникой фридайверов, проведением тренировок, подготовкой снаряжения и спецификой соревнований. Режиссер картины - Елена Хазанова, в главных ролях - Виктория Исакова, Владимир Яглыч, Максим Суханов, Стася Милославская, Филипп Ершов и Артем Ткаченко.

Наталья Молчанова была основателем и первым президентом Российской федерации фридайвинга, первой женщиной-фридайвером на глубине 101 м, первой задержала дыхание на девять с лишним минут, 22 раза становилась чемпионкой мира по фридайвингу во всех возможных дисциплинах этого вида спорта, установила 42 мировых рекорда, была единственной женщиной, которой покорилась арка Blue Hole. Молчанова стала настоящей легендой в мировом дайвинг-сообществе.