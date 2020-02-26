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Каннский кинофестиваль

Российский сериал "257 причин, чтобы жить" участвует в основном конкурсе фестиваля в Канне

Мероприятие откроется 27 марта

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Сериал "257 причин, чтобы жить" российского режиссера Максима Свешникова отобран в число участников основного конкурса 3-го фестиваля сериалов Canneseries, который откроется 27 марта в Канне. Об этом сообщили в среду организаторы конкурса.

Это будет международная премьера российского комедийно-драматического сериала. За день до старта мероприятия его выход запланирован на отечественной интернет-платформе START. Главную роль сыграла Полина Максимова, ее героине, 30-летней Жене Ковровой, предстоит осуществить все свои мечты после того, как она излечивается от тяжелой болезни. Также в сериале снялись Анна Невская, Сергей Годин, Роман Маякин и другие.

В основном конкурсе 10 участников. Среди них историческая драма из Норвегии "Atlantic Crossing" о побеге наследной принцессы из страны после начала Второй мировой войны. Совместная чилийско-немецкая картина "Dignity" - об основанной беглым нацистом коммуне, где совершались издевательства над детьми и другие преступления. Также в списке значатся две работы из Израиля: неонуарный эротический триллер "Losing Alice" и криминальный триллер "The Grave", детективная история "Top Dog", шведская лента о тайной торговле людьми "Partisan", криминальная драма "Kidnapping" из Дании и финский триллер "Man in the room 301", а также комедийная драма из Великобритании "Trying".

Председателем жюри, которое будет определять победителя в данной номинации, станет американский кинопродюссер и сценарист Гейл Энн Хёрд.

Помимо основного конкурса, отдельная премия будет присуждена лучшему короткому сериалу. В этой дисциплине также 10 кандидатов, однако их список будет представлен позднее. Вне конкурсной программы зрителям покажут спин-офф хоррора "Ходячие мертвецы" (США), фантастический сериал "Upload" (США) о выборе жизни после смерти и французскую историю о молодом рэпере "Valide". Фильмом открытия станет нашумевший в 2019 году американский сериал по вселенной "Звездных войн" "Мандалорец", а закрывать фестиваль будет премьера пятого сезона французского сериала Le Bureau des Lеgendes.

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Каннский фестиваль
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