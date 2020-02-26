Концерт и выставку в честь буддийского Нового года в Кремле посетили 11 тыс. человек

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Двухдневный концерт и выставку в честь Сагаалгана - буддийского Нового года в Кремлевском дворце, организованные Бурятией, посетили 11 тыс. жителей и гостей Москвы. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе республиканского правительства.

"Впервые состоялось такое масштабное празднование Сагаалгана в Государственном Кремлевском дворце. С традициями буддизма в России, культурой народов, проживающих в Бурятии, за два дня концерта и выставки познакомились тысячи москвичей и гостей столицы. Мероприятие посетили 11 тыс. человек", - рассказали в пресс-службе.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил журналистам, что представителям региона удалось показать всю красоту бурятской культуры - "она широкая и разнообразная". "Самое главное - это впечатление людей, которые побывали на празднике, а чем больше людей увидят концерт, тем больше будет впечатлений, внимания Бурятии. Многие говорили, что впервые узнали о Бурятии, прикоснулись к ее истории, культуре, творчеству, и теперь хотят приехать, увидеть все своими глазами, - сказал он. - Для нашей республики любой гость - радость".

Многие москвичи, иностранцы, рассказали организаторы, пришли на мероприятие по приглашению друзей, коллег - выходцев из Бурятии. В Гербовом фойе перед концертом гости смогли увидеть экспозицию, рассказывающую о культуре и быте бурятского народа, ее подготовил Национальный музей Бурятии: публика познакомилась с работами бурятских художников, с Атласом тибетской медицины.

"Мы показали юрту, подлинный интерьер традиционного бурятского жилища, работы бурятских авторов - представителей современного искусства, и уникальность выставки в том, что впервые все эти экспонаты, работы представлены в одном пространстве - ни в одном экспедиционном зале эти работы вместе не стояли", - сказала ТАСС директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева.

Много было желающих попасть на прием к врачам-пульсологам из Центра восточной медицины (Улан-Удэ) и ламам-астрологам, а также с помощью 3D-технологий "вживую" увидеть озеро Байкал, на восточном берегу которого находится Бурятия.

Концертная программа

Для участия в праздничном концерте в Москву из Бурятии приехали около 300 артистов. Они показали лучшие свои номера: фрагмент из балета "Красавица Ангара", бурятские, эвенкийские песни, танцы, оперные арии. Выступили эстрадные артисты, акробаты и гуттаперчевые девочки Государственного бурятского цирка, народное вокальное искусство старообрядцев и казаков из Бурятии показали ансамбли "Судьбинушка" и "Забава". Также выступили тувинский музыкальный коллектив "Чиргилчин" и Государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии "Тюльпан": в Туве и Калмыкии сейчас также отмечается буддийский Новый год.

Мероприятие посетили первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол написал на своей странице в соцсети Facebook, что "на глазах рождается новая традиция". "Впервые в многовековой истории буддийский Новый год отмечается в Кремле, в самом сердце православной России. Наверное, я выражу состояние всех буддистов страны, если скажу, что в сердце у нас восторг и гордость, потому что мы осознаем, в какой великой стране живем - в стране, где народ так монолитно един при всех различиях в вере и в культуре", - написал он.

Празднование Сагаалгана

Буддисты России начали празднование 24 февраля, именно в этот день наступил Год Белой металлической мыши. С завершением предыдущего года - года Желтой земляной свиньи - закончился традиционный в буддизме 12-летний цикл и начинается новый: мышь как животное - символ года стоит в нем первой и олицетворяет новый жизненный этап. С ним буддисты связывают много надежд, поэтому празднование должно быть особенным.

Дни культуры Бурятии в Государственном Кремлевском дворце в честь восточного Нового года прошли 25 и 26 февраля. Праздник Сагаалган буддисты России по традиции будут отмечать целый месяц.