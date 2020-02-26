20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Концерт и выставку в честь буддийского Нового года в Кремле посетили 11 тыс. человек

Дни культуры Бурятии прошли 25 и 26 февраля
Фото {{sliderIndex+1}} из 4
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 4

Описание
© Пресс-служба правительства Республики Бурятия
© Пресс-служба правительства Республики Бурятия
© Пресс-служба правительства Республики Бурятия
© Пресс-служба правительства Республики Бурятия

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Двухдневный концерт и выставку в честь Сагаалгана - буддийского Нового года в Кремлевском дворце, организованные Бурятией, посетили 11 тыс. жителей и гостей Москвы. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе республиканского правительства.

"Впервые состоялось такое масштабное празднование Сагаалгана в Государственном Кремлевском дворце. С традициями буддизма в России, культурой народов, проживающих в Бурятии, за два дня концерта и выставки познакомились тысячи москвичей и гостей столицы. Мероприятие посетили 11 тыс. человек", - рассказали в пресс-службе.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил журналистам, что представителям региона удалось показать всю красоту бурятской культуры - "она широкая и разнообразная". "Самое главное - это впечатление людей, которые побывали на празднике, а чем больше людей увидят концерт, тем больше будет впечатлений, внимания Бурятии. Многие говорили, что впервые узнали о Бурятии, прикоснулись к ее истории, культуре, творчеству, и теперь хотят приехать, увидеть все своими глазами, - сказал он. - Для нашей республики любой гость - радость".

Многие москвичи, иностранцы, рассказали организаторы, пришли на мероприятие по приглашению друзей, коллег - выходцев из Бурятии. В Гербовом фойе перед концертом гости смогли увидеть экспозицию, рассказывающую о культуре и быте бурятского народа, ее подготовил Национальный музей Бурятии: публика познакомилась с работами бурятских художников, с Атласом тибетской медицины.

"Мы показали юрту, подлинный интерьер традиционного бурятского жилища, работы бурятских авторов - представителей современного искусства, и уникальность выставки в том, что впервые все эти экспонаты, работы представлены в одном пространстве - ни в одном экспедиционном зале эти работы вместе не стояли", - сказала ТАСС директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева.

Много было желающих попасть на прием к врачам-пульсологам из Центра восточной медицины (Улан-Удэ) и ламам-астрологам, а также с помощью 3D-технологий "вживую" увидеть озеро Байкал, на восточном берегу которого находится Бурятия.

Концертная программа

Для участия в праздничном концерте в Москву из Бурятии приехали около 300 артистов. Они показали лучшие свои номера: фрагмент из балета "Красавица Ангара", бурятские, эвенкийские песни, танцы, оперные арии. Выступили эстрадные артисты, акробаты и гуттаперчевые девочки Государственного бурятского цирка, народное вокальное искусство старообрядцев и казаков из Бурятии показали ансамбли "Судьбинушка" и "Забава". Также выступили тувинский музыкальный коллектив "Чиргилчин" и Государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии "Тюльпан": в Туве и Калмыкии сейчас также отмечается буддийский Новый год.

Мероприятие посетили первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол написал на своей странице в соцсети Facebook, что "на глазах рождается новая традиция". "Впервые в многовековой истории буддийский Новый год отмечается в Кремле, в самом сердце православной России. Наверное, я выражу состояние всех буддистов страны, если скажу, что в сердце у нас восторг и гордость, потому что мы осознаем, в какой великой стране живем - в стране, где народ так монолитно един при всех различиях в вере и в культуре", - написал он.

Празднование Сагаалгана

Буддисты России начали празднование 24 февраля, именно в этот день наступил Год Белой металлической мыши. С завершением предыдущего года - года Желтой земляной свиньи - закончился традиционный в буддизме 12-летний цикл и начинается новый: мышь как животное - символ года стоит в нем первой и олицетворяет новый жизненный этап. С ним буддисты связывают много надежд, поэтому празднование должно быть особенным.

Дни культуры Бурятии в Государственном Кремлевском дворце в честь восточного Нового года прошли 25 и 26 февраля. Праздник Сагаалган буддисты России по традиции будут отмечать целый месяц.

Теги
РоссияТываБурятия
Реклама на ТАСС
Российский сериал "257 причин, чтобы жить" участвует в основном конкурсе фестиваля в Канне
Мероприятие откроется 27 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС