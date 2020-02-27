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Первый концерт "Хора Турецкого" на гастролях в Болгарии собрал более 3 тыс. зрителей

Он продолжался почти три часа
Концерт "Хора Турецкого"
© Игорь Ленкин/ТАСС

СОФИЯ, 27 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. "Хор Турецкого" провел в среду первый из трех концертов в рамках болгарских гастролей. Зрительный зал Национального дворца культуры, в котором собрались более 3 тыс. человек, вместе с российскими музыкантами исполнил "Моя страна, моя Болгария", "Подмосковные вечера", "Пусть всегда будет солнце", "Калинку". Музыкальный спектакль мужского хора продолжался почти три часа. Посол России в Болгарии Анатолий Макаров подарил исполнителям корзину цветов.

"В Софии нас ждали, билеты на концерт были уже давно распроданы. Люди, похоже, соскучились по нормальной музыке, а мы предлагаем им огромный репертуар - очень много русских песен, классику, рок, шансон, фольклор и много других музыкальных жанров, причем на разных языках. Это разнообразие людям очень нравится. Нравятся болгарам шлягеры, которые своими корнями идут из Советского Союза, - поделился в интервью корреспонденту ТАСС Михаил Турецкий. - Мы тщательно готовились к концертам, ведь по отзывам организаторов гастролей это событие очень способствует сближению болгарского и российского народов. Наши концерты делают много хорошего для взаимопонимания, для дружбы, духовного сближения народов".

"Болгарская публика великолепная и доброжелательная, открытая, искренняя и добрая. Близость Европы диктует Болгарии высокий уровень культуры. Зритель хорошо воспринимает классическую музыку, понимает музыкальное искусство", - подчеркнул российский музыкант.

Руководитель арт-группы "Хор Турецкого" ответил, что программа для Болгарии готовилась с учетом предыдущих гастролей и является на 90% новой. "Мы старались, чтобы было как можно меньше повторений", - отметил он.

Турецкий рассказал, что в уже будущем году намерен снова приехать в Болгарию с концертом, на котором планирует представить песни военных лет. "В этом году мы, к сожалению, не успеваем, но очень бы хотелось приехать в Софию с концертом "Песни Победы", в котором мы собрали лучшие песни о мире, войне, подвиге и любви, представить его на центральной площади. Мы очень хотим подарить болгарам этот праздник".

В четверг "Хор Турецкого" выступит с концертом в Варне, а 28 февраля - в Пловдиве.

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