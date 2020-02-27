Съемки посвященного Сергею Бондарчуку фильма планируют завершить в мае

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Съемки документального фильма, посвященного советскому режиссеру, актеру и сценаристу Сергею Бондарчуку, планируется завершить в конце мая 2020 года, сообщил ТАСС в четверг автор проекта Антон Желнов. Премьера картины, продюсируемой Федором Бондарчуком, состоится в конце сентября.

"Главный акцент - это фильмы Сергея Бондарчука, связанные с темой войны. Съемочный процесс, мы думаем, закончится в мае. Выпуск фильма планируется в 20-х числах сентября, премьера приурочена к столетию со дня рождения Сергея Бондарчука", - сказал Желнов.

По словам Желнова, это будет кино о том, как Бондарчук и послевоенное поколение режиссеров в Европе и США подходили к исследованию темы войны. "Мы сейчас находимся на съемках, Федор Сергеевич выступает продюсером проекта. Этот фильм связан с несколькими картинами Бондарчука. Главным образом это "Война и мир", "Ватерлоо" и "Судьба человека". Это не столько биографический проект, сколько фильм о фильмах, исследующий природу батализма в российском и мировом кинематографе", - подчеркнул он.

Соавтором проекта выступил Денис Катаев. "Работа над фильмом началась осенью. Сейчас мы на съемках в Лондоне, до этого были съемки в США и Москве", - отметил Желнов.

Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР Сергей Бондарчук родился 25 сентября 1920 года. Он снял такие знаменитые картины, как "Судьба человека", "Они сражались за Родину", "Война и мир". Получил награду американской киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" за фильм "Война и мир" в 1968 году. Умер в октябре 1994 года.