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Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил о начале приема заявок

По словам организаторов, в конкурсе могут принимать участие видеоролики на любом языке, созданные не ранее 2019 года

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, который пройдет с 1 по 5 августа в Нижнем Новгороде, открывает прием заявок с 28 февраля. Об этом в четверг сообщила пресс-служба мероприятия.

"Заявки принимаются с 28 февраля по 15 мая 2020 года через сайт, электронную почту и специализированную онлайн-платформу. Заявка должна содержать ссылки на видео (не более двух готовых эпизодов), название и синопсис веб-сериала", - говорится в сообщении.

В прошлом году для участия в смотре было подано около 1300 заявок из 30 стран. По информации пресс-службы, на участие в конкурсной программе фестиваля могут претендовать веб-сериалы, произведенные в 2019-2020 годах на любом языке.

Realist Web Fest с конца 2018 года стал частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC). Web Series World Cup представляет собой таблицу самых успешных онлайн-проектов года по итогам главных мировых веб-фестивалей.

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