Программу фестиваля "Из Венеции в Москву" посвятят Федерико Феллини

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. На XI фестивале "Из Венеции в Москву" покажут программу, посвященную 100-летию со дня рождения легендарного итальянского режиссера Федерико Феллини (1920-1993). Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе проекта "Каро.Арт".

"В рамках "Каро.Арт" с 4 по 8 марта в киноцентре "Октябрь" пройдет XI фестиваль "Из Венеции в Москву" - показ лучших картин, представленных на 76-м Венецианском международном кинофестивале. Особое место в программе фестиваля займет программа, подготовленная к 100-летию со дня рождения мэтра Федерико Феллини", - рассказали в пресс-службе.

Гости фестиваля 7 марта смогут увидеть документальный фильм режиссера Эудженио Каппуччио "Бесконечный Феллини" и стать участниками обсуждения картины с кинокритиком Всеволодом Коршуновым. Каппуччио в юношестве работал ассистентом Феллини на съемках фильма "Джинджер и Фред", а в дальнейшем считал его своим учителем. Перед показом Коршунов прочитает лекцию о Феллини в контексте мирового кинематографа. Вечером 7 марта состоится показ отреставрированной версии первой автобиографичной картины Феллини "Белый шейх".

Главными темами основной программы станут человеческие отношения. "Кинофестиваль откроет фильм "Вся моя безумная любовь" - роуд-муви о подростке-аутисте "с большим сердцем" и его отце, свободном певце. Семейная тема продолжится в немногословной и минималистичной драме "Соле", - добавили в пресс-службе. Закроет фестиваль картина "Мэр района Санита".

Феллини родился 20 января 1920 года в Римини. В 1944 году он познакомился с режиссером Роберто Росселлини и стал его ассистентом. Их совместной работой стал сценарий к фильму "Рим - открытый город" (1945). После выхода этой картины Феллини получил известность как драматический сценарист. Его первой режиссерской работой стал фильм "Огни варьете" (1950), снятый вместе с Альберто Латтуадой. Мировую известность режиссеру принесли фильмы "Дорога" (1954) и "Ночи Кабирии" (1957). Обе картины в 1957 и 1958 годов получили премию "Оскар" как лучшие фильмы на иностранном языке.