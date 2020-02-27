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В Петербурге умер главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов

Ему было 66 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Главный режиссер петербургского Театра на Васильевском Владимир Туманов, умер на 67-м году жизни, сообщается в четверг на официальном сайте учреждения. Он был учеником Зиновия Корогодского и Льва Додина, номинантом "Золотой маски" и лауреатом ряда престижных профессиональных наград.

"Это невосполнимая утрата для нашего театра, это огромная потеря для всего театрального искусства, во славу которого Владимир Анатольевич трудился многие годы. Он ушел на 67-м году жизни", - говорится в сообщении.

Творческая биография Туманова была связана с разными театрами в России и Литве - он работал в Вильнюсском театре русской драмы, где поставил около 30 спектаклей, в Санкт-Петербурге имел репутацию одного из ведущих режиссеров театра, работал в Малом драматическом театре, был сорежиссером постановок своего учителя Додина - "Любовь под вязами" и "Вишневый сад", поставил ряд собственных спектаклей. Также Туманов работал в Молодежном театре на Фонтанке, в репертуаре которого и сейчас представлены его спектакли "Поздняя любовь" по Александру Островскому и "Фантазии Фарятьева" Аллы Соколовой.

В Театре на Васильевском Туманов поставил ряд спектаклей по произведениям современных драматургов, в том числе "Тот этот свет" Алексея Казанцева, которую он открыл для российской сцены, и "Таня-Таня" по пьесе Ольги Мухиной, который шел более 20 лет, получил высшую театральную премию Санкт-Петербурга "Золотой софит" в номинации за лучшую режиссуру и был номинирован на "Золотую маску". Главным режиссером театра он стал в 2011 году.

"27 февраля в афише театра стоит последний спектакль Владимира Туманова - "Мещане" по Максиму Горькому. Спектакль, триумфально шедший на зарубежных и российских гастролях, награжденный призами международных фестивалей и высшей премией Санкт-Петербурга "Золотой софит", - сообщает сайт театра.

Прощание с Тумановым пройдет в Театре на Васильевском 2 марта.

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РоссияСанкт-Петербург
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