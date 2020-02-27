В Ингушетии впервые проведут в 2020 году цикл симфонических концертов

МАГАС, 27 февраля. /ТАСС/. Первый фестиваль - цикл симфонических концертов - проведут в Ингушетии осенью 2020 года. Исполнять концертные композиции будут приглашенные артисты одного из симфонических оркестров страны, рассказал ТАСС и.о. министра культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов после коллегии Минкультуры региона в Магасе.

"Мы планируем провести первый в нашем регионе фестиваль - цикл симфонических концертов, который стартует осенью 2020 года. Фестиваль приурочен к 250-летию добровольного вхождения Ингушетии в состав России. Потому и вся музыка, все произведения, которые будут исполнять на концертах, будут основаны именно на ингушских народных мелодиях", - сказал Дзейтов.

По его словам, музыкальные композиции для симфонических концертов напишут российские композиторы, а исполнят произведения артисты одного из симфонических оркестров страны, которые будут приглашены для этого в республику.

"У нас идет работа по заключению договоров с российскими именитыми композиторами для написания ими одночасовых программных музыкальных произведений симфонического характера на тему ингушских мелодий - это симфоническая фантазия, поэзия, картинка, основывающиеся на поэтических произведениях, пейзажах, картинах", - добавил министр.

Как уточнила ТАСС замминистра культуры Айна Ильясова, написанные для региона симфонические композиции будут переданы и в другие регионы. "Цикл концертов пройдет именно на территории республики, но впоследствии мы намерены распространять произведения, которые будут для нас написаны композиторами на основе ингушских народных мелодий. Мы планируем сотрудничать с другими регионами, чтобы они включили в репертуар своих концертных программ наши произведения", - сказала Ильясова.

В марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием "Барта босе" представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству, а 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей. Весной 2020 года республика отметит масштабными мероприятиями 250-летие вхождения Ингушетии в состав России.