Международный арт-симпозиум впервые проведут в мае в Сулакском каньоне Дагестана

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Арт-симпозиум с участием российских и зарубежных художников впервые пройдет в мае 2020 года в Сулакском каньоне Дагестана, созданные в ходе симпозиума работы станут основой формирования республиканского фонда современного искусства. Об этом рассказала ТАСС в четверг руководитель проекта "Каньон", художник Патимат Гусейнова.

Проект "Каньон" стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов, итоги которого были подведены в феврале. Сумма гранта составит более 2,7 млн рублей.

"У нас есть очень хорошие художники, работающие в современном жанре, но пока нет площадки, музея современного искусства. Хочется, чтобы такая площадка была создана, и наш проект позволит сделать первые шаги в этом направлении - приедет группа художников из-за рубежа, они создадут по две-три работы, какое-то количество из них останется в республике, войдет в фонд современного искусства Дагестана. Сулакский каньон выбран в качестве места проведения арт-симпозиума как одна дагестанских "жемчужин", привлекающая туристов, кроме того, нам было важно наличие инфраструктуры для размещения людей, площадки для организации арт-резиденции", - рассказала Гусейнова.

По ее словам, арт-симпозиум планируется провести в мае 2020 года, в нем примут участие около 20 художников. "Мы планируем пригласить десять человек из-за рубежа, пять - из других регионов России и еще пять местных художников. Возможно, местных будет больше, кто-то захочет присоединиться к проекту самостоятельно", - пояснила руководитель проекта, уточнив, что ожидается участие художников из Индии, Германии, Латвии, Голландии, Азербайджана, Грузии, Турции, Омана и других стран.

Общая стоимость проекта "Каньон" - более 4,2 млн рублей, помимо грантовых средств планируется привлечь около 1,5 млн рублей. "Будем искать спонсоров, людей, которые нас поддержат. Хочется, чтобы этот проект прошел на хорошем уровне", - уточнила Гусейнова.

Преодолеть "художественную изоляцию"

Во время работы арт-симпозиума планируются воркшопы, мастер-классы, перформансы, лекции по современному искусству. Творческая площадка арт-симпозиума будет использоваться и для работы фотографов, а также съемок документальных фильмов. По задумке инициаторов проекта, проведение арт-симпозиума, поможет преодолению "культурно-художественной изоляции Дагестана после военных событий на Северном Кавказе".

"Есть некоторое негативное отношение, и хочется как-то переубедить людей. Потому что на самом деле это хороший солнечный край с хорошими людьми и прекрасными традициями, с глубокой очень богатой культурой, - и нам хочется все это показать, поделится этим", - пояснила руководитель проекта.

По ее словам, проводить арт-симпозиум планируется ежегодно. Ожидается, что это придаст дополнительный импульс развитию горного и этнографического туризма в республике, а также привлечет дополнительное внимание жителей и властей к вопросам защиты окружающей среды и сохранения уникальной природы Дагестана.