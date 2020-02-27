В Архангельске открылась выставка, посвященная писателю Федору Абрамову

АРХАНГЕЛЬСК, 27 февраля. /ТАСС/. Выставочный проект "Переполненный Россией. В поисках правды" к столетию со дня рождения писателя Федора Абрамова начал работу в четверг в историко-архитектурном комплексе "Архангельские Гостиные дворы". Экспозиция расположилась сразу в четырех залах, каждый из которых представляет восприятие Абрамова и его творчества через литературу, театр, живопись и фотографию, рассказала ТАСС куратор проекта Наталья Едовина.

"Мы не ставили целью рассказать биографию Абрамова, во главе угла его гражданская позиция, его правда. Во всех его произведениях, его интервью, его выступлениях на первом месте правда истории, правда жизни, человеческих отношений. Мы сделали акцент именно на этой стороне его. И, конечно, как политика, как общественного деятеля, его мало знают, эта сторона его почти неизвестна. Для нас это некий другой Абрамов", - сказала Едовина.

На выставке представлены рукописи Абрамова, его личные вещи и документы, награды, в том числе полученные во время Великой Отечественной войны, письма, иллюстрации к его произведениям, в том числе те, которые не были опубликованы или показаны на выставках. Так, впервые демонстрируются графические работы художницы из Санкт-Петербурга Елены Натаревич к повестям "Пелагея" и "Алька".

Театр, война и родина

Отдельный зал посвящен театральным постановкам по произведениям Абрамова. В архангельском музее в течение многих лет собирали афиши к спектаклям по книгам писателя. Многие из них с автографами режиссеров и актеров представлены на выставке.

"Афиши есть удивительные. Вот 1978 год, "Две зимы и три лета", главный режиссер архангельского театра драмы Эдуард Симонян, афиша с самыми разными подписями. Смотрите: "Вот доработались! Сам приехал. Что-то будет. Спасибо" - это подпись Сергея Плотникова [Сергей Плотников - советский артист театра и кино, народный артист СССР]", - показывает Шпанова.

В этой же части представлены плакаты 1950-70-х годов, которые иллюстрируют жизнь в СССР: жизнь колхозов, деревни, индустриализация. В "театральном" зале сделана и настоящая сцена, на которой в период действия выставки будут показывать различные постановки, так или иначе связанные с именем Абрамова. На открытии выставки был показан фрагмент моноспектакля "Вокруг да около", который показал заслуженный артист России Олег Белов из Самары, режиссер постановки Тэмо Эсадзе.

"Федор Абрамов всегда говорил, что власть - это отражение самого народа, и призывал людей чаще смотреть на самих себя. Умение обратить свое внимание внутрь своей личности всегда было отличительной чертой русского народа", - сказал на открытии Эсадзе.

Одна из самых противоречивых частей экспозиции, по словам Шпановой, посвящена родине писателя - деревне Верколе. Здесь представлено большое количество фотографий различных времен: от периода, когда на Пинежье создавались колхозы, до наших дней. "Мы рассказываем о героях, точнее, о прототипах героев его произведений, кто эти люди, - пояснила директор, - что служило вдохновением, что служило основой его размышления, его связь с Верколой, которая была, конечно, очень непростой, и мы не можем говорить всякие разные благости, это сложная история, никто не собирается ее лакировать. Упрямые пинежане и веркольчане - это отдельная история".

В экспозиции представлены и военные награды писателя. В 1941 году он ушел добровольцем в народное ополчение, был ранен, уже в сентябре 1941 года, после лечения вернулся на передовую, в ноябре вновь был ранен, тяжело, его случайно обнаружила живым похоронная бригада. Он был доставлен в Ленинград, и в апреле 1942 года эвакуирован из блокадного города на одной из последних машин.

Публицист и общественный деятель

Еще один зал посвящен Абрамову как публицисту и общественному деятелю. Здесь представлены фотографии его ленинградского периода, когда он жил в Ленинграде и преподавал в вузе. Научный сотрудник кафедры славянского литературоведения Института славистики Университета Грайфсвальд (Германия) Утэ Маргграфф начала исследовать творчество Абрамова, еще учась в Ленинградском университете. "Я училась на той кафедре, где работал Федор Абрамов в конце 1950-х годов, и я хорошо помню рассказы своих преподавателей о нем, - рассказала Маргграфф. - Он является представителем прозы, которая пыталась передать трагичность судьбы русского народа".

В центре зала отгорожено пространство, где можно послушать выступление Абрамова, записанное в Останкино в 1981 году. "Человек он был резкий, и время было махровое советское, что в советское время многие такие вещи происходили, многие забывают. Здесь и время по-другому начинает восприниматься, не так однозначно, как оно сейчас выглядит", - отметила Шпанова. Здесь представлены цитаты из его публицистики разных лет, где он высказывал свое мнение по разным вопросам, касающимся ситуации в стране. Выставка продлится до октября 2020 года.

О писателе

Федор Абрамов родился 29 февраля 1920 года в селе Веркола Архангельской губернии, русский советский писатель, литературовед, публицист. Один из наиболее известных представителей так называемой "деревенской прозы", значительного направления советской литературы 1960-1980-х годов.