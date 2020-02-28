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Сценическую версию оперы Беллини "Капулетти и Монтекки" представят в Доме музыки

Партию Ромео исполнит солистка театра им. Н. Сац Мария Козлова-Юрковская

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские зрители впервые смогут увидеть сценическую версию оперы "Капулетти и Монтекки" Винченцо Беллини, партию Ромео в которой исполняет женщина. Премьера пройдет в пятницу в Театральном зале Московского международного Дома музыки (ММДМ), сообщила ТАСС режиссер Елизавета Корнеева.

"Изначально спектакль был рожден в Доме актера как студенческая инициатива ГИТИСа. Он получился жизнеспособным и был высоко оценен. Дом Музыки и мы сошлись на том, что надо сделать какую-то более масштабную версию спектакля, - сказала Корнеева. - Мы навели справки и поняли, что оперу "Капулетти и Монтекки" Беллини ставили в России только в концертной версии. Мы же решили обратиться к сценическому формату".

Оперу готовит молодая команда постановщиков и исполнителей, выпускников Московской консерватории и ГИТИСа, солистов московских музыкальных театров и оркестр "Новая Москва". Партию Ромео исполняет женщина - солистка театра им. Н. Сац Мария Козлова-Юрковская. "Мужскому миру с его культом войны и амбициями правящих элит противостоит любовь Ромео и Джульетты - именно поэтому Беллини сближает голоса влюбленных по тембровому звучанию, написав партию Ромео для женского голоса меццо-сопрано", - пояснили в пресс-службе ММДМ.

"Беллини дал режиссеру свободу действий, свободу трактовки. Настолько продуманы паузы, построена драматургия, что <...> опера проходит на одном дыхании", - отметила Корнеева.

Зрители окажутся как бы внутри действия знаменитой истории: они будут сидеть не только в зале, но и на сцене.

Опера Беллини "Капулетти и Монтекки" была впервые представлена публике в 1830 году. Либретто, написанное Феличе Романи, основано на произведениях Уильяма Шекспира и Маттео Банделло. Действие происходит в Вероне XIII века, где знатные семейства Капулетти и Монтекки оспаривают власть над городом. Драматизм истории сосредоточен на тайной любви юных представителей этих родов - Джульетты и Ромео.

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