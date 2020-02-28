В Нью-Йорке пройдет премьера спектакля "Июль" по пьесе Ивана Вырыпаева

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Генеральный продюсер бюро "Okko Театр", драматург Иван Вырыпаев в пятницу представит премьеру спектакля по своей пьесе "Июль" с участием американской актрисы Джордан Роуз Фрай в Арт-центре Барышникова в Нью-Йорке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе бюро.

"Июль" считается одним из ключевых текстов Вырыпаева, в котором с помощью гипер-натуралистических сцен рассматриваются насущные социальные и духовные проблемы. "Это изящный монолог для женщины-актрисы, которая от первого лица рассказывает историю деревенского мужчины с психическим заболеванием о его обреченном поиске спасения", - отметила представитель пресс-службы.

Пьесу впервые исполнят на английском языке, перевод текста подготовила Саша Дагдейл. Постановка сопровождается оригинальной партитурой композитора Яцека Йендрасика, которая на сцене будет исполняться вживую. За сценографию отвечает Анна Мет, за костюмы - Катажина Левинска.

В апреле спектакль покажут в Москве, он будет идти на постоянной основе в театральном центре "На Страстном". Пьеса уже шла на сценах России и Европы. В 2014 году в Нью-Йорке представили пьесу Вырыпаева "Иллюзии" в 2014 году.

Продюсерское бюро "Okko Театр" выпустило первый спектакль "Интертеймент" в январе 2020 года. Бюро входит в состав мультимедийного сервиса Okko, который является частью Rambler Group. Директор "Okko Театра" - Юрий Милютин. Продюсерский центр ориентирован на спектакли нового формата, который подразумевает мультиканальный театр, где команда переводит постановки в специальные видео-спектакли для онлайн-сервиса.