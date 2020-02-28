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Мария Захарова передала в библиотеку Оренбурга издания "Капитанской дочки" на пяти языках

Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской получила пять изданий на арабском, португальском, румынском, хорватском и шведском языках

ОРЕНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подарила Оренбургской областной универсальной научной библиотеке им. Н. К. Крупской пять изданий "Капитанской дочки" А. С. Пушкина, выпущенных на разных языках в других странах мира. Об этом говорится в сообщении Оренбургского благотворительного фонда "Евразия", распространенном в пятницу.

"Сразу пять "Капитанских дочек" А. С. Пушкина были доставлены по дипломатическим каналам в отдел краеведения Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской. Книгу, которой Пушкин прославил Оренбург на весь мир, Мария Захарова прислала на арабском, португальском, румынском, хорватском и шведском языках. Это книги, выходившие в разных странах в 50-е,70-е и 80-е годы ХХ века. Совсем свежее издание - 2018 года - выпущено в Ираке", - сказано в сообщении.

Подарив книги библиотеке, Захарова поддержала совместный проект, инициированный в 2015 году Оренбургским благотворительным фондом "Евразия" и главной библиотекой Оренбуржья: "Если Пушкин - наше все, то "Капитанская дочка" вся наша! - Собери с миру по "Капитанской дочке!". Коллекция книг, выпущенных на разных языках, в разное время и в разных странах мира, пополняется усилиями сотрудников библиотеки и гостей региона, которым рассказывают об этой акции, ее поддержала "Литературная газета".

"На сегодняшний день в коллекции насчитывается более 200 книг. Здесь есть эксклюзивное библиофильское издание Т. Готье и первое издание "Капитанской дочки" на французском, переводы на иврит и на языки бывших союзных республик", - отметили в фонде "Евразия".

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаОренбургская область
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