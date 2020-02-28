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Вышел тизер сериала от режиссера "Ла-Ла Ленда"

Премьера состоится 8 мая на Netflix
' Netflix/YouTube'

Netflix показал тизер мини-сериала "Водоворот" (The Eddy), исполнительным продюсером и режиссером первых двух серий которого стал Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд", "Одержимость"). Ролик доступен на официальном YouTube-канале стримингового сервиса. 

Согласно описанию на портале Deadline, "Водоворот" рассказывает о пианисте из Нью-Йорка Эллиоте Удо (Андре Холланд), который живет в Париже. В прошлом он был популярен, а сейчас владеет убыточным клубом The Eddy и состоит в сложных отношениях с певицей (Иоанна Кулиг). Эллиот узнает, что его деловой партнер (Тахар Рахим) был вовлечен в сомнительные дела. На фоне этих событий внезапно в Париже появляется его дочь-подросток (Амандла Стенберг).

Мини-сериал состоит из восьми серий. Все они выйдут на Netflix 8 мая.

Дэмьен Шазелл - обладатель "Оскара" как "Лучший режиссер" за работу над фильмом "Ла-Ла Ленд". Всего картина была удостоена шести наград Американской киноакадемии и 14 номинаций, а также победила в семи категориях "Золотого глобуса". 

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