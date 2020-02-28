В Уфе впервые стала доступна для всех желающих уникальная выставка сарматского золота

УФА, 28 февраля. /ТАСС/. Фигуры 26 золотых оленей, возраст которых датируется IV веком до н.э., и предметов быта из коллекции "Золото сарматов", впервые представили посетителям в музее археологии и этнографии в Уфе. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора института этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН по музейной деятельности Виталий Федоров.

"Это единственная в мире коллекция. Аналогов предметам, которые здесь выставлены, нет. Даже на территории распространения сарматов, а они жили от Урала до Дуная, другие сарматские находки не идут ни в какое сравнение. Таких оленей, которых у нас 26, больше нет нигде, их предназначение до сих пор большая загадка", - сообщил Федоров.

В коллекции института этнологических исследований имени Р.Г. Кузеева представлены фигуры оленей двух видов: плоские и объемные. Сама фигура сделана из дерева, и покрыта золотой пластиной, причем явно видны руки разных мастеров. "Часть оленей сделана более искусно, на них красивые узоры, рога аккуратнее, предположительно, они сделаны разными мастерами. Некоторые фигуры ремонтировались. Их, возможно, пытались сохранить именно в количестве 26 штук", - добавил он.

Также выставлены золотые накладки на посуду с изображением животных, всего их в коллекции института более 300, все находки обнаружены в филипповском кургане на территории Оренбургской области в ходе раскопок археолога Анатолия Пшеничнюка. Ранее увидеть золото сарматов можно было только по предварительной записи на экскурсию, сейчас же выставка доступна для всех. "Ранее посетить эту выставку можно было только по заявке, записавшись заранее. Многие выражали недовольство тем, что нельзя просто зайти и посмотреть. Но это было сделано из соображений безопасности прежде всего. Открытие экспозиции повысит узнаваемость коллекции, она может стать брендом", - отметил Федоров.

До 2002 года уникальная коллекция хранилась в Эрмитаже, после она была передана в институт этнологических исследований в Уфу. Экспонаты также демонстрировались в Нью-Йорке и Милане.

Сарматы - ираноязычные кочевые племена, населявшие в V веке до н.э. - III веке н.э. степи современных России, Украины и Западного Казахстана. У них не было письменности, и все сведения, которыми располагают ученые, почерпнуты либо из археологических данных, либо из описаний более развитых соседей. Поэтому каждая находка помогает точнее судить о направлениях миграции и общественном строе этих племен.