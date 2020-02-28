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Вышел трейлер ремейка хоррора "Кэндимен"

Главные роли в картине исполнили Яхья Абдул-Матин II и Тейона Паррис
' Universal Pictures/YouTube'

Компания Universal Pictures опубликовала трейлер ремейка фильма ужасов "Кэндимен" (Candyman).

Режиссер Ниа ДаКоста, а также сценаристы Джордан Пил и Уин Розенфельд называют картину "духовным продолжением" оригинала 1992 года, пишет The Hollywood Reporter. Лента основана на произведении Клайва Баркера "Запретное" (The Forbidden).

Сюжет оригинального "Кэндимена" рассказывает о призраке бывшего раба, которого линчевали в 1800-х годах за связь с белой женщиной. События картины перенесли в Чикаго. 

Роли в фильме исполнили Яхья Абдул-Матин II, Тейона Паррис и другие. 

Премьера фильма намечена на июнь 2020 года.

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