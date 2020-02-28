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Филиал московской "Школы современной пьесы" в 2020 году будет действовать во Владимире

В программе работы филиала - семь спектаклей и одна творческая встреча

ВЛАДИМИР, 28 февраля. /ТАСС/. Московский театр "Школа современной пьесы" впервые в России реализует проект "Театральный филиал", в ходе которого в течение 2020 года покажет свои лучшие спектакли во Владимире. В программе работы филиала - семь спектаклей и одна творческая встреча, сообщил в пятницу ТАСС художественный руководитель театра, народный артист России Иосиф Райхельгауз.

Проект "Год с московским театром "Школа современной пьесы". Филиал во Владимире" инициирован департаментом культуры Владимирской области и театром, реализуется при поддержке администрации региона.

"Совсем недавно у театра был опыт, когда мы сыграли весь репертуар на сцене Российского центра науки и культуры в Берлине, и сейчас пришла идея аналогичный проект реализовать в России, чтобы люди в других городах смогли увидеть весь репертуар театра, прежде в нашей стране такого опыта не было. Есть опыт гастролей, это один-два спектакля, но так, чтобы другой город - не Москва, не Санкт-Петербург, увидел весь репертуар московского театра со всеми ведущими артистами, со сценографией, со всеми авторами, такого еще не было", - сказал собеседник агентства.

Основной площадкой проекта станет владимирский Областной дворец культуры и искусства, на сцене которого уже 16 марта будет показан спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина". В течение года на региональной сцене также представят постановки "Русское варенье", "Умер-шмумер, лишь бы был здоров", "Шинель/пальто", "Пришел мужчина к женщине", "Дом", "Лондонский треугольник" с участием актеров театра и кино Татьяны Васильевой, Валерии Ланской, Вадима Колганова, Марии Порошиной и др. Откроется филиал творческой встречей с Райхельгаузом 2 марта в Областном доме работников искусств.

"Мне очень интересно, чтобы работы театра, которым я горжусь, который люблю, увидели во Владимире. Я буду счастлив, если здесь зрители захотят прийти раз, два, три, будут ждать артистов, режиссеров, сценографию", - добавил Райхельгауз, отметив, что, помимо основного проекта во Владимире, в 2020 году театр отправится на гастроли в Париж, Лондон, Одессу, Санкт-Петербург и другие города.

Театр "Школа современной пьесы" был создан в 1989 году, его создателем и бессменным руководителем является народный артист Райхельгауз. Репертуар театра основан на современной русскоязычной драматургии, пьесах, которые не были поставлены ранее. За время работы театра на его сцене в качестве драматургов дебютировали известные писатели Людмила Улицкая, Борис Акунин, Дмитрий Быков, был впервые представлен публике драматург Евгений Гришковец.

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