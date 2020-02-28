Швыдкой предложил создать "позитивное информационное поле" в культуре

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сфера культуры нуждается в создании позитивной новостной повестки. Такое мнение высказал в пятницу спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, выступая на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре.

"Хороших новостей не бывает - это, к сожалению, закон любого СМИ: вернисаж - не новость, а если украли картину с вернисажа - новость. Мне кажется, что нужно подумать о создании позитивного информационного поля. Преодолеть, запретить негатив мы не сможем, а вот создать некое позитивное информационное поле вокруг культуры - это трудно, почти невозможно, но необходимо", - сказал он.

Члены заседание также подняли вопрос о том, как избежать публикации в СМИ ложной информации и данных о личной жизни знаменитых людей. "Любая законодательная инициатива, которая бы ужесточила ответственность за моральный ущерб, не снимет всю проблему", - заметил Швыдкой.

При этом спецпредставитель президента призвал с большей ответственностью относиться к информации, например, о высоких доходах знаменитостей. "Когда публикуются такие вещи, это вызывает общественное напряжение, и люди забывают о том, что в провинции коллеги зарабатывают маленькие деньги. Здесь, мне кажется, деятелям культуры можно проявлять большую деликатность", - добавил он.