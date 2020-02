Фильм российских продюсеров вошел в конкурсную программу кинофестиваля в Белграде

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Картина сербского режиссера Светланы Цветко "Покажи мне, что у тебя есть" (Show Me What You Got), спродюсированная компанией "Блиц фильм" и российскими предпринимателями и кинодеятелями Сергеем и Николаем Саркисовыми, вошла в конкурсную программу 48-го международного кинофестиваля в Белграде. Об этом в пятницу сообщила ТАСС пресс-служба компании.

"Показы картины состоятся 3 и 4 марта. Продюсерами ленты выступили компания "Блиц фильм", Сергей и Николай Саркисовы, а также Филипп Нойс и Дэвид Скотт-Смит. Картина Светланы Цветко примет участие в программе Fest Fokus. Это новая конкурсная программа, задача которой, по словам организаторов, - обратить внимание аудитории на самые смелые и неординарные авторские фильмы", - говорится в сообщении.

Главными героями являются трое молодых людей: Марсело, Нассим и Кристина. "Они знакомятся и быстро привязываются друг к другу, и судьбы их переплетаются самым невероятным образом. Молодые люди влюбляются, творят, участвуют в политических протестах, все сильнее проникаясь друг к другу, пока совместная поездка в Италию не ставит под угрозу их взаимоотношения", - сказали в пресс-службе.

48-й международный кинофестиваль в Белграде пройдет с 28 февраля по 8 марта.

Лента стала дебютом режиссера в игровом кино. Цветко ранее дважды номинировалась на "Оскар" за документальные проекты: "Не Война" о событиях в Боснии и совместную работу с режиссером Чарльзом Фергюсоном "Инсайдеры" о финансовом кризисе 2008-2010 годов. Премьера этого фильма состоялась на Каннском фестивале. Лента, над которой Цветко работала как оператор, была удостоена премии "Оскар" как лучший документальный фильм.