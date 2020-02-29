{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вечер "Пути-перепутья" посвятят 100-летию Федора Абрамова артисты МДТ - Театра Европы

Зрители увидят актеров двух поколений - участников сценической эпопеи "Братья и сестры"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Актеры двух поколений - участники сценической эпопеи "Братья и сестры" встретятся в субботу на сцене Малого драматического театра - Театра Европы на литературном вечере "Пути-перепутья", посвященном 100-летию со дня рождения Федора Абрамова. Праздник приурочен ко дню рождения писателя, чья проза нашла ярчайшее театральное воплощение на сцене МДТ.

"Столетие со дня рождения Федора Абрамова - особая дата для нашего коллектива, потому что Федор Александрович был другом и любимым автором Малого драматического театра. Случаются в жизни встречи, решающие жизнь человека на долгие годы, иногда навсегда. Мне трудно представить сегодня свою театральную, а значит и человеческую судьбу без встречи с Федором Абрамовым, с его Словом", - сказал в беседе с журналистами художественный руководитель труппы, народный артист России Лев Додин, чья постановка спектакля "Братья и сестры" стала событием международного масштаба и была удостоена Государственной премии СССР.

"Погружение в жизнь "Братьев и сестер" означало и означает для нас погружение в саму суть жизни - не только русско-советской, но жизни человека вообще, потому что, несмотря на разность исторических обстоятельств, человек был, есть и, боюсь, будет прекрасен в своих возможностях и ужасен в своих проявлениях, - сказал мастер. - С "Братьями и сестрами" мы вышли в большую жизнь, и все тезисы и смыслы этого нашего манифеста мы пытаемся продолжать, сохранять, развивать, строить по ним свою биографию".

С частью этого духовного наследия артисты Малого драматического театра под руководством Льва Додина готовы познакомить всех пришедших на литературный вечер, на котором прозвучит слово Федора Абрамова - острое, образное, яркое, живое. К гостям выйдут Братья и Сестры - артисты легендарного спектакля и новой версии 2015 года.

Федор Абрамов: юбилейная панорама

Столетие со дня рождения Федора Абрамова (1920-1983) будет отмечено в Санкт-Петербурге и Архангельске большой программой, включающей более 20 событий. Так, Библиотека имени Федора Абрамова по традиции проведет Петербургские Абрамовские встречи. В их программе открытие бюста Федора Абрамова работы скульптора Вадима Трояновского. Еще один памятник писателю будет открыт в июне в Архангельске, возле библиотеки, носящей его имя. Также в Архангельске в честь юбилея запланировано вручение Всероссийской писательской премии имени Федора Абрамова и проведение Абрамовского книжного фестиваля. К столетней годовщине в рамках проекта "Вселенная Федора Абрамова", разработанного специалистами Архангельского библиотечного общества, созданы веб-сайт и передвижная выставка, посвященные наследию писателя.

К юбилею Абрамова Государственный литературный музей Петербурга "ХХ век" и Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук подготовили выставки, посвященные его жизни и творчеству. Основу мемориальных коллекций составят статьи, фотографии, видеопленки, рукописи, книги, журналы, театральные афиши, личные вещи писателя, переданные в дар учреждениям вдовой писателя Людмилой Крутиковой.

Федор Абрамов родился 29 февраля 1920 года в селе Веркола Архангельской губернии. В 1938 году поступил на филологический факультет Ленинградского университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). С третьего курса студент-филолог ушел добровольцем на фронт. Провел блокадную зиму 1941-1942 года в ленинградском госпитале, в апреле 1942 года был эвакуирован по льду Ладожского озера, в июле того же года вновь ушел на фронт. Абрамов - автор эпического цикла романов "Пряслины" ("Братья и сестры", "Две зимы и три лета", "Пути-перепутья", "Дом"), повестей "Безотцовщина", "Пелагея", "Алька", а также рассказов, острых полемических статей и очерков о деревенской жизни, большинство из которых были написаны в Ленинграде.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Мюзикл "Воины духа" покажут к 20-летию подвига десантников 6-й роты
Зрители увидят обновленную версию постановки, которая сочетает сценические, голографические образы и визуальные эффекты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС