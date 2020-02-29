Вечер "Пути-перепутья" посвятят 100-летию Федора Абрамова артисты МДТ - Театра Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Актеры двух поколений - участники сценической эпопеи "Братья и сестры" встретятся в субботу на сцене Малого драматического театра - Театра Европы на литературном вечере "Пути-перепутья", посвященном 100-летию со дня рождения Федора Абрамова. Праздник приурочен ко дню рождения писателя, чья проза нашла ярчайшее театральное воплощение на сцене МДТ.

"Столетие со дня рождения Федора Абрамова - особая дата для нашего коллектива, потому что Федор Александрович был другом и любимым автором Малого драматического театра. Случаются в жизни встречи, решающие жизнь человека на долгие годы, иногда навсегда. Мне трудно представить сегодня свою театральную, а значит и человеческую судьбу без встречи с Федором Абрамовым, с его Словом", - сказал в беседе с журналистами художественный руководитель труппы, народный артист России Лев Додин, чья постановка спектакля "Братья и сестры" стала событием международного масштаба и была удостоена Государственной премии СССР.

"Погружение в жизнь "Братьев и сестер" означало и означает для нас погружение в саму суть жизни - не только русско-советской, но жизни человека вообще, потому что, несмотря на разность исторических обстоятельств, человек был, есть и, боюсь, будет прекрасен в своих возможностях и ужасен в своих проявлениях, - сказал мастер. - С "Братьями и сестрами" мы вышли в большую жизнь, и все тезисы и смыслы этого нашего манифеста мы пытаемся продолжать, сохранять, развивать, строить по ним свою биографию".

С частью этого духовного наследия артисты Малого драматического театра под руководством Льва Додина готовы познакомить всех пришедших на литературный вечер, на котором прозвучит слово Федора Абрамова - острое, образное, яркое, живое. К гостям выйдут Братья и Сестры - артисты легендарного спектакля и новой версии 2015 года.

Федор Абрамов: юбилейная панорама

Столетие со дня рождения Федора Абрамова (1920-1983) будет отмечено в Санкт-Петербурге и Архангельске большой программой, включающей более 20 событий. Так, Библиотека имени Федора Абрамова по традиции проведет Петербургские Абрамовские встречи. В их программе открытие бюста Федора Абрамова работы скульптора Вадима Трояновского. Еще один памятник писателю будет открыт в июне в Архангельске, возле библиотеки, носящей его имя. Также в Архангельске в честь юбилея запланировано вручение Всероссийской писательской премии имени Федора Абрамова и проведение Абрамовского книжного фестиваля. К столетней годовщине в рамках проекта "Вселенная Федора Абрамова", разработанного специалистами Архангельского библиотечного общества, созданы веб-сайт и передвижная выставка, посвященные наследию писателя.

К юбилею Абрамова Государственный литературный музей Петербурга "ХХ век" и Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук подготовили выставки, посвященные его жизни и творчеству. Основу мемориальных коллекций составят статьи, фотографии, видеопленки, рукописи, книги, журналы, театральные афиши, личные вещи писателя, переданные в дар учреждениям вдовой писателя Людмилой Крутиковой.

Федор Абрамов родился 29 февраля 1920 года в селе Веркола Архангельской губернии. В 1938 году поступил на филологический факультет Ленинградского университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). С третьего курса студент-филолог ушел добровольцем на фронт. Провел блокадную зиму 1941-1942 года в ленинградском госпитале, в апреле 1942 года был эвакуирован по льду Ладожского озера, в июле того же года вновь ушел на фронт. Абрамов - автор эпического цикла романов "Пряслины" ("Братья и сестры", "Две зимы и три лета", "Пути-перепутья", "Дом"), повестей "Безотцовщина", "Пелагея", "Алька", а также рассказов, острых полемических статей и очерков о деревенской жизни, большинство из которых были написаны в Ленинграде.