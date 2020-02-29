Кинофестиваль "Герой и время" на Ставрополье пройдет в сентябре

ПЯТИГОРСК, 29 февраля. /ТАСС/. Кинофестиваль "Герой и время" в Железноводске Ставропольского края планируется провести в сентябре, сообщил ТАСС в субботу глава города Евгений Моисеев.

"Уже определены даты кинофорума. Открытие запланировано на 12 сентября, а закрытие кинофестиваля совпадет с юбилейным днем рождения Железноводска и состоится 19 сентября", - сказал Моисеев.

По его словам, в этом году главное кинособытие Ставрополья охватит 17 территорий региона, где будут проходить творческие встречи, концерты и киносессии с артистами.

Глава города отметил, что в 2020 году кинофорум будет масштабнее, чем в прошлом. Принять участие в нем планируют Иван Охлобыстин, Леонид Ярмольник и Андрей Мерзликин.

Первый фестиваль "Герой и время" состоялся в мае прошлого года при поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и собрал более 100 звезд зарубежного и российского кино. Фестиваль в 2020 году получил поддержку Минкультуры РФ.