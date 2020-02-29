Артисты из Бурятии привезли на "Золотую маску" уникальный балет "Талисман"

УЛАН-УДЭ, 29 февраля. /ТАСС/. Впервые номинированный на премию "Золотая маска" Бурятский театр оперы и балета представляет в Москве, на фестивале спектаклей-номинантов, балет "Талисман". Театр из Улан-Удэ - единственный в России, в чьем репертуаре есть эта уникальная постановка на музыку Риккардо Дриго, последний раз ставившаяся около 100 лет назад, сообщили в субботу в Министерстве культуры Бурятии.

"Вечером 29 февраля в Москве, на сцене театра "Геликон-опера", Бурятский театр оперы и балета представляет балет "Талисман". Постановка номинирована на престижную театральную премию "Золотая маска" в трех номинациях: "Лучший балетный спектакль", "Работа балетмейстера" и "Главная женская роль", - сказали в министерстве.

Постановку "Талисмана" в Улан-Удэ инициировал бывший художественный руководитель балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Морихиро Ивата, хореографом постановщиком выступает Александр Мишутин, худрук Международной балетной школы в Токио. "Балет "Талисман" был забыт после революции в России, - пояснил Мишутин. - У нас это не реконструкция балета в чистом виде. Мы отталкивались от хореографии Мариуса Петипа, от его зарисовок, от его стиля. Эскизы, костюмы - все это из архивов, мы сохранили эклектику, порядок номеров. Вместе с тем, по драматизму наш балет несколько иной, там есть много пантомим, что в балетах редко присутствует".

"Талисман" переносит зрителей в древнюю Индию, где обитают загадочные небесные духи, раджи, факиры, заклинатели змей, танцовщицы-баядерки. Как рассказали журналистам в Бурятском театре оперы и балета, это романтичная история о первой любви Нирити - дочери повелительницы небесных духов и магараджа Нуреддина, а также о таинственном талисмане, о таинственных событиях, разворачивающихся вокруг героев и об их счастливом воссоединении.

27 февраля балетная труппа, оркестр, работники художественно-постановочной части и администрации театра оперы отправились из Улан-Удэ в Москву. Общая численность делегации - более 100 человек: 44 артиста балетной труппы прилетели в столицу раньше для участия в концерте в честь буддийского Нового года, проходившем 25 и 26 февраля в Государственном Кремлевском дворце. На празднике артисты представляли фрагмент из легендарного балета "Красавица Ангара" - это еще одна "визитная карточка" театра.

Бурятский государственный театр оперы и балета им. Народного артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова был открыт в Улан-Удэ в 1939 году, в 1979 он получил статус академического. На сцене театра поставлено около 300 спектаклей отечественной, мировой классики и произведений бурятских авторов, в действующем репертуаре постоянно значатся более 30 спектаклей российской, мировой классики и по произведениям бурятских композиторов. 26-й Фестиваль "Золотая Маска" проходит с января по апрель 2020 года, лауреатов премии определяют на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Церемония вручения премии состоится 15 апреля 2020 в концертном зале "Зарядье".