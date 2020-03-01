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75-летие Победы

Балерина Светлана Захарова в шестой раз проведет в Москве детский фестиваль "Светлана"

Он пройдет в Лужниках и будет посвящен 75-летию Великой Победы

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Благотворительный фестиваль детского танца "Светлана", основателем и художественным руководителем которого является прима-балерина Большого театра России, народная артистка РФ Светлана Захарова, в шестой раз пройдет в Москве в воскресенье. Смотр состоится при поддержке столичного Департамента культуры на сцене Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках и будет посвящен 75-летию Великой Победы.

"В этом году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы посвящаем фестиваль такой значимой для России дате. Новые поколения россиян должны помнить и чтить память героев, сражавшихся за мирное небо над головой, за нашу Родину. Мы приветствуем и с нетерпением ждем всех участников, гостей и зрителей нашего фестиваля в Лужниках", - сказала ТАСС Светлана Захарова.

Развивая тему, худрук заверила, что зрелище обещает быть впечатляющим. "Для фестиваля выстраиваются большая сцена и декорации, а к каждому номеру рисуется графика, снимаются видеоклипы с анимацией", - сообщила она.

Захарова напомнила, что ее "фестиваль изначально был задуман для того, чтобы показать, насколько многогранны и талантливы российские дети". "За пять лет своего существования фестиваль "Светлана" обрел целую армию поклонников и статус одного из самых важных и авторитетных событий в мире хореографического искусства. Каждый год он собирает несколько тысяч зрителей и сотни юных артистов со всей страны", - сказала Захарова. Она уточнила, что "Светлана" - это не конкурс, здесь нет проигравших. Каждый, кто принял участие, - уже победитель".

При этом артистка отметила, что отбор на фестиваль жесткий. Коллективы, которые в итоге получают право выйти на московскую сцену, являются лауреатами различных конкурсов, в том числе международных. "Во многом строгий процесс отбора юных танцовщиков продиктован тем, что фестиваль благотворительный. Причем, благотворительность заключается абсолютно во всем, начиная от приезда детей, их проживания в Москве, и заканчивая распространением билетов", - пояснила балерина.

Она проинформировала, что для участия в проекте в этом году отобрано более 20 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Барнаула, Йошкар-Олы, Нефтекамска, Махачкалы, Пензы, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Челябинска, Севастополя, Миллерово, Подольска и Красково. Для многих юных артистов это будет первый выход на московскую сцену. Организаторы уверены, что для кого-то это выступление станет началом пути в большое искусство.

Теги
Россия75-летие Победы
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