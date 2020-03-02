Петербургский театр "Карамболь" покажет на "Золотой маске" мюзикл на стихи Юнны Мориц

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Шесть номинаций на премию "Золотая маска" собрал мюзикл "Большой секрет для маленькой компании", который в понедельник покажет на столичном фестивале Музыкальный театр "Карамболь". Популярной петербургской труппе предоставлен зал театра "Геликон-опера".

В основу постановки положены песни Сергея Никитина на стихи Юнны Мориц, ставшие достоянием нескольких поколений россиян. Движущей силой спектакля эти произведения сделал режиссер-постановщик Антон Оконешников, претендующий и на индивидуальную премию, и на награду за сам мюзикл.

"Тема связи поколений через какие-то, на первый взгляд, простые вещи стала ключевой для нашей команды. В этой работе мы пытаемся говорить, не боясь быть наивными, о вещах, разговор о которых уже давно происходит только в ироническом ключе. Попытка преодоления иронии, нахождение новых и возрождение старых человеческих ценностей, таких как любовь, дружба, семья - и есть драматургический стержень спектакля. При этом одной из главных задач для нас было создание театрального языка, способного увлечь современного зрителя", - поделился режиссер своим замыслом с журналистами.

Театр "Карамболь" ведет свою историю с 1990 года. В этом творческом содружестве - актерская труппа, штатный оркестр, кордебалет и детская студия. Со дня основания театром руководит музыковед и композитор, заслуженный деятель искусств России Ирина Брондз. Возникнув как детский музыкальный театр, работающий в основном в жанре мюзикла, "Карамболь" в дальнейшем расширил репертуарный диапазон, став музыкальным театром для детей и взрослых. "Карамболь" - член Ассоциации музыкальных театров России. С театром сотрудничают лучшие режиссеры, дирижеры, художники, поэты и драматурги, композиторы страны и зарубежья. Среди них: режиссеры Юрий Александров, Семен Спивак, Василий Бархатов, композиторы Мишель Легран, Максим Дунаевский, Александр Зацепин, Алексей Рыбников.