Пушкинский музей впервые представит на выставке в Оренбурге картины Репина

ОРЕНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Первая масштабная выставка Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина (ГМИИ), на которой представят работы Ивана Шишкина, Ильи Репина и других мастеров отечественного искусства XVIII-XX веков, откроется в Оренбурге 13 марта. Об этом сообщила в понедельник ТАСС замдиректора Оренбургского областного музея изобразительных искусств по научной работе Алена Юрикова.

"На выставке будет представлено множество ярких работ отечественных мастеров, безусловно, все они интересны. Впервые в Оренбурге посетители выставки смогут увидеть работы Ильи Репина: "Портрет Алевтины Ивановны Нечаевой", "Украинка" и пейзаж "Вид села Варварина", - сказала она.

Всего в экспозиции "Шедевры русской живописи из собрания отдела личных коллекций ГМИИ им. А. С. Пушкина" будет представлено 38 произведений отечественного искусства. Это работы Владимира Боровиковского, Василия Перова, Ивана Шишкина, Натальи Гончаровой и других художников. Это первая масштабная выставка Пушкинского музея в Оренбургской области, уточнили в областном музее. Она пройдет с 13 марта по 31 мая при поддержке культурной платформы "Арт-окно" - проекта благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".

Экскурсионная программа и экспозиция дадут посетителям представление о различных этапах развития отечественного изобразительного искусства, а также расскажут о дарителях, которые помогли сформировать отдел личных коллекций Пушкинского музея. Гости увидят портреты XVIII века, живопись передвижников, ретроспективные полотна художников объединения "Мир искусства" и композиции авангардистов начала ХХ века.

"Все произведения поступили в дар отделу "Музей личных коллекций" Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина от российских коллекционеров", - говорится в сообщении пресс-службы оренбургского музея.