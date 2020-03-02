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75-летие Победы

Коми представит на "Интермузее" уголь Воркуты, нефть Ухты и "олений батальон"

Все участники фестиваля посвятят свои презентации и стенды 75-летию Победы. При этом Коми во второй раз выступит партнером мероприятия

СЫКТЫВКАР, 2 марта. /ТАСС/. Республика Коми второй год подряд выступит регионом - партнером фестиваля "Интермузей", который пройдет в конце мая в Москве. Республика представит выставку о вкладе Коми в Победу в Великой Отечественной войне, в том числе "олений батальон", вагон с углем из Воркуты и нефть из Ухты, рассказал в понедельник журналистам министр культуры, туризма и архивного дела региона Сергей Емельянов.

"Все участники фестиваля посвятят свои стенды и презентации 75-летию Победы, и, так на территории нашей республики крупномасштабных военных действий не происходило, мы расскажем о колоссальном вкладе Коми края в Победу. Наша экспозиция будет посвящена углю Воркуты, железной дороге, нефти Ухты, будет "олений батальон", который также был на территории республики сформирован. Муляж вагона с углем, который пошел из Воркуты в Ленинград, предстанет практически в реальном размере, это будет интересная интерактивная площадка", - рассказал глава Минкультуры Коми.

В этом году оргкомитет фестиваля "Интермузей" принял решение, что у проекта будет уже не три региона - партнера, а пять - Москва, Московская, Тульская, Калужская области и Республика Коми. Коми в этом качестве выступит второй раз, отметил министр.

За время Великой Отечественной войны железнодорожники перевезли более 200 тыс. вагонов угля из Коми, в добыче угля участвовали не только шахтеры, но и женщины и подростки. Печорский угольный бассейн заменил захваченный неприятелем Донбасс.

По данным краеведов Коми, из нынешнего Ижемского района в декабре 1941 года было отобрано более 300 местных жителей и более тысячи оленей для формирования оленно-лыжного батальона и отправки его на защиту северных рубежей страны, на Карельский фронт. В его состав вошли не только ижемские оленеводы, но и служащие, речники. Затем для формирования оленно-транспортных частей призывались оленеводы из нынешних Усинского и Усть-Цилемского районов Коми. Олени помогли фронтовикам в доставке продовольствия, боеприпасов и эвакуации раненых - в отличии от лошадей и техники олени не вязли в снегу, сами добывали себе пропитание. В селе Новикбож Усинского района установлен памятник воинам-оленеводам.

Ежегодный фестиваль "Интермузей" проводится с 1999 года. Авторами идеи стали главный редактор журнала "Мир музея" Юрий Пищулин и деятель культуры Татьяна Кибальчич. Первый фестиваль проходил под девизом "Музеи - третьему тысячелетию" и собрал 178 организаций в "Экспоцентре". За эти годы "Интермузей" проходил на ВДНХ, в Центральном доме художника, в "Манеже", а в 2002 году - в Санкт-Петербурге. В 2018 году фестиваль проходил на ВДНХ 31 мая - 3 июня, его посетили почти 48 тыс. человек. В 2019 году "Интермузей" вновь вернулся в "Манеж", его темой стал "Диалог профессионалов". В этом году об участии в фестивале заявили 11 стран и 50 регионов России.

Теги
РоссияТульская областьКомиКалужская область75-летие Победы
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