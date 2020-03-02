Фестиваль Иогана Баха пройдет на Ставрополье весной

ПЯТИГОРСК, 2 марта. /ТАСС/. Фестиваль, посвященный 335-летию со дня рождения композитора Иогана Баха "Я, Господи, Творение твое...", пройдет с 12 марта по 4 апреля в Кисловодске Ставропольского края. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"Открытие фестиваля состоится 12 марта в зале имени А. Скрябина Северо-Кавказской государственной филармонии. На сцене выступят народный артист России Евгений Князев и заслуженная артиствка России Светлана Бережная. В рамках мероприятия пройдет цикл концертов. Светлана Бережная представит новую программу Soli Deo Gloria ("Единому Богу слава")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в программе "В сиянии Гения" лауреата международных конкурсов Алексея Шмитова прозвучат произведения Баха и его учеников: И. Кельнера, И. Киттеля, И. Кребса, Г. Гомилиуса, К. Ф. Баха.

Лауреат Всероссийского конкурса Тимур Карданов на вечере органной музыки "Бах. Прелюдии и фуги" исполнит произведения композитора, написанные в разные годы творчества.

"Академический симфонический оркестр имени В. Сафонова подготовил программу "К 335-летию И. С. Баха". В ней прозвучат Симфония №2 И. Брамса, Концерт для двух скрипок с оркестром и Бранденбургский Концерт №4 Баха. Завершится фестиваль 3 апреля", - отмечается в сообщении.