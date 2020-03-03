На "Евровидение" от России впервые поедут блогеры. Почему Little Big могут победить?

В общем рейтинге побед на "Евровидении" Россия находится на 16-ой позиции — у нас аж одно первое место: на конкурсе в 2008 году его занял Дима Билан с песней Believe. В листинге кроме мастодонтов в духе Великобритании (пять побед) или Франции (пять) нас обошли и Ирландия (семь), Люксембург (пять), Нидерланды (пять). Большинство этих стран участвовали в конкурсе по 40–60 раз, а Россия — всего 21. То в финал не прошли (как в 1996 году это случилось с Андреем Косинским), то просто не получалось участвовать по правилам из-за низкого рейтинга (в 1998 году у Татьяны Овсиенко, когда страна не вела трансляцию конкурса в прямом эфире, и в 1999 году — собственно, из-за того, что не было трансляции в прошлый раз). И кажется, что никто не может изменить ситуацию и наконец вырвать победу у конкурентов — ни бабушки-одуванчики, ни зажигательные танцы в клетчатых юбках ("Тату", кстати, не хватило всего трех очков до победы). Но, может быть, это изменится — в этом году на конкурс впервые поедут видеоблогеры. Из YouTube в YouTube Илью Прусикина, одного из основателей группы Little Big, старожилы YouTube помнят по бомбическому "Шоу Гаффи Гафа". Там Ильич (псевдоним певца) был одним из ведущих, а его напарником — перчаточная кукла собаки. Вместе они учили матерные слова, разбирали кровавые последствия ПДД, а еще у них был друг, жирафик Рафик, который очень любил толкать простые истины под хард-кор. В 2013 году на 1 апреля Прусикин вместе с Алиной Пязок (сейчас она — один из самых крутых клипмейкеров в стране) решили снять шуточное видео. Так появился клип Everyday I’m Drinking, который — и этому до сих пор удивляются даже сами артисты — почему-то выстрелил, набрал 20 млн просмотров, а сами Little Big через четыре месяца оказались на разогреве у Die Antwoord.

Описание Илья Прусикин и Алина Пязок © Михаил Терещенко/ТАСС

"Все стали говорить: "Может, вы группу сделаете", — вспоминает в своих интервью Прусикин. Говорит, просто потанцевать хотели, посмеяться над стереотипами, связанными с Россией. Потому и спели (и до сих пор поют) на английском — чтобы иностранцы понимали, что смеются над их предубеждениями. Но все равно про группу не думали, а зачем? Все тогда занимались своими делами, первоапрельская шутка закончилась. Но вот отказываться от разогрева Die Antwoord почему-то не хотелось. Так что ребята собрались и написали еще шесть песен за месяц, сняли клипы, которые разошлись по всему миру. Так о российской группе заговорили на Западе, хотя все еще не сильно признавали свои. Если вы никогда не слышали песен Little Big, то смотрите лучше их клипы. Это один из таких примеров синтеза искусств, где музыку нельзя рассматривать отдельно от видео. Да-да, они очень шокирующие, провокационные, Little Big уже неоднократно называли самой противной группой на российской (и не только) сцене, собирали топ их мерзких видео.

Описание Во время выступления на церемонии вручения музыкальной премии "Новое радио Awards", 21 февраля 2020 года © Михаил Терещенко/ТАСС

К этому всему надо относиться с определенной долей юмора. Вот, например, видео Big Dick появилось как отсылка к современной поп-сцене, где все исполнители стараются сделать лучше, чем у другого, помериться, так сказать, своим творчеством. Странно, но именно в России группу почему-то невзлюбили. Говорили, что все это издевательство и что музыканты так только порочат честь своей страны. Спрашивали: "Если любите Россию, почему по русски-то не поете?" Прусикин уверен, что только так можно сделать мировую группу, а славить Россию на русском и на Россию не нужно — нужно делать это на весь мир. Дэнса-фарадэнса Все изменилось в 2018 году, когда вышел клип Skibidi. Можно сказать, что сейчас это один из самых удачных клипов проекта. А все из-за того странного танца, который исполняют герои видео. Кстати, в нем снялись и другие популярные личности, например, только-только хайпанувший рэпер Gone.Fludd, Эльдар Джарахов, Даня Поперечный, Юрий Музыченко и Моргенштерн. Эта песня даже вошла в сборник популярной игрушки Just Dance 2020, а самое главное — породила #SkibidiChallenge, который собирал вокруг себя десятки тысяч постов за одну ночь. Той осенью под него танцевали все — от эстрадных музыкантов до блогеров, от школьников из небольших городков до Элайджи Вуда, от ветеранов до чьей-то мамы. Даже Ваня Ургант танцевал Skibidi. Меньше чем за три дня видео посмотрели около 10 млн раз, а через неделю — уже 40.

' YouTube / Вечерний Ургант'

И вот в этом году, после множества слухов, ходивших вокруг имени претендента, рейв-коллектив решили отправить на "Евровидение". Прусикин даже уже рассказал, с каким номером выступит группа: "Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе". Конечно, "Евровидение" — это в первую очередь конкурс эстрадной песни, поэтому логично думать, что там соревнуются между собой такие композиции. Но по правилам стиль песен ничем не ограничен, в отличие от хронометража (три минуты), и так сложилось, что чаще всего это поп-музыка. На самом деле эстетика соревнования уже давно поменялась, и как показала практика, большое значение имеет вау-эффект. Так было с группой Lordi. Этот разодетый под монстров коллектив вышел на сцену в 2006 году и снес и слушателей, и жюри своей бомбической хард-рок-песней Hard Rock Hallelujah. Много голосов можно получить не только за хорошую песню, но и за яркую сценическую часть — танцы, оформление, костюмы, харизматичность артиста. А вот этого у Little Big хоть отбавляй. Поэтому посмотрите видео с их концерта, где они исполняют трек Give me your money, и надейтесь на лучшее.

' YouTube / Little Big'