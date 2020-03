На "Евровидение" от России впервые поедут блогеры. Почему Little Big могут победить?

В 2013 году на 1 апреля Прусикин вместе с Алиной Пязок (сейчас она — один из самых крутых клипмейкеров в стране) решили снять шуточное видео. Так появился клип Everyday I’m Drinking, который — и этому до сих пор удивляются даже сами артисты — почему-то выстрелил, набрал 20 млн просмотров, а сами Little Big через четыре месяца оказались на разогреве у Die Antwoord.

Илью Прусикина, одного из основателей группы Little Big, старожилы YouTube помнят по бомбическому "Шоу Гаффи Гафа". Там Ильич (псевдоним певца) был одним из ведущих, а его напарником — перчаточная кукла собаки. Вместе они учили матерные слова, разбирали кровавые последствия ПДД, а еще у них был друг, жирафик Рафик, который очень любил толкать простые истины под хард-кор.

В общем рейтинге побед на "Евровидении" Россия находится на 16-ой позиции — у нас аж одно первое место: на конкурсе в 2008 году его занял Дима Билан с песней Believe. В листинге кроме мастодонтов в духе Великобритании (пять побед) или Франции (пять) нас обошли и Ирландия (семь), Люксембург (пять), Нидерланды (пять).

Если вы никогда не слышали песен Little Big, то смотрите лучше их клипы. Это один из таких примеров синтеза искусств, где музыку нельзя рассматривать отдельно от видео. Да-да, они очень шокирующие, провокационные, Little Big уже неоднократно называли самой противной группой на российской (и не только) сцене, собирали топ их мерзких видео.

Все изменилось в 2018 году, когда вышел клип Skibidi. Можно сказать, что сейчас это один из самых удачных клипов проекта. А все из-за того странного танца, который исполняют герои видео. Кстати, в нем снялись и другие популярные личности, например, только-только хайпанувший рэпер Gone.Fludd, Эльдар Джарахов, Даня Поперечный, Юрий Музыченко и Моргенштерн. Эта песня даже вошла в сборник популярной игрушки Just Dance 2020, а самое главное — породила #SkibidiChallenge, который собирал вокруг себя десятки тысяч постов за одну ночь.

И вот в этом году, после множества слухов, ходивших вокруг имени претендента, рейв-коллектив решили отправить на "Евровидение". Прусикин даже уже рассказал, с каким номером выступит группа: "Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе".

Конечно, "Евровидение" — это в первую очередь конкурс эстрадной песни, поэтому логично думать, что там соревнуются между собой такие композиции. Но по правилам стиль песен ничем не ограничен, в отличие от хронометража (три минуты), и так сложилось, что чаще всего это поп-музыка. На самом деле эстетика соревнования уже давно поменялась, и как показала практика, большое значение имеет вау-эффект.

Так было с группой Lordi. Этот разодетый под монстров коллектив вышел на сцену в 2006 году и снес и слушателей, и жюри своей бомбической хард-рок-песней Hard Rock Hallelujah.

Много голосов можно получить не только за хорошую песню, но и за яркую сценическую часть — танцы, оформление, костюмы, харизматичность артиста. А вот этого у Little Big хоть отбавляй. Поэтому посмотрите видео с их концерта, где они исполняют трек Give me your money, и надейтесь на лучшее.