Москва отметит 200-летие Некрасова выставками и перформансами

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московские театры, библиотеки и музеи подготовят на следующий год программы, посвященные жизни и творчеству русского поэта Николая Некрасова в связи с празднованием его 200-летия. Об этом сообщил во вторник руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский на заседании о праздновании 200-летия со дня рождения Некрасова.

"У нас запланировано на 2021 год большое количество мероприятий, они будут проходить на базе культурных центров, библиотечной системы, расходы на эти мероприятия мы предусматриваем. У нас будет большой выставочный проект "Тургенев и Некрасов", который реализует музей имени А.С. Пушкина, все экспозиционные материалы у нас уже имеются, это будет довольно серьезное событие", - сказал Кибовский.

Он отметил, что также одним из главных событий станет "День Некрасова" в Некрасовской библиотеке, в котором примут участие мастерская Брусникина, театр Маяковского, электротеатр "Станиславский". Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры, в рамках празднования в библиотеке пройдут чтения фрагментов из произведений Некрасова, показаны спектакли по его произведениям, организованы интерактивные развлечения для посетителей по мотивам произведений и биографических фактов.

"В начале 2021 года подготовим театральную программу - сбивку репертуарную, посвященную Некрасову. Также мы бы хотели записать специальные видеоролики о творческие Некрасова для интернета", - добавил руководитель ведомства.

Как ранее сообщил ТАСС, указом президента РФ празднование 200-летия поэта будет отмечаться на государственном уровне. Правительству РФ поручено образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования и утвердить его состав. Кабинету министров надлежит обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Кроме того, президент рекомендовал руководителям регионов принять участие в подготовке и праздновании юбилея Некрасова.

Некрасов родился в 1821 году на территории Украины, где тогда служил его отец. Детство будущего поэта, писателя и публициста прошло под Ярославлем. Он автор поэмы "Кому на Руси жить хорошо" и множества других произведений, также руководил журналом "Современник", был редактором журнала "Отечественные записки".