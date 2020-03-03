Реконструкция основной сцены театра имени Волкова в Ярославле начнется в июле

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Реконструкция основной сцены Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле начнется в июле, после окончания театрального сезона, и продлится около четырех месяцев. Работы коснутся механики сцены и зрительного зала, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Изменится рассадка на балконе, обновится зрительный зал, будет обновлено оборудование: верхняя механика сцены, световое оборудование, видеопроекторы", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, работы не повлияют на репертуар театра и показы спектаклей. Также летом начнется проектирование малой сцены театра.

Как ранее сообщал художественный руководитель театра Сергей Пускепалис, малая сцена, рассчитанная на 250 зрителей, появится театре в 2022 году. Ее создадут на месте декорационного цеха. Малая сцена будет использоваться для спецпроектов, лекций и других мероприятий. Камерная сцена, которая сейчас работает в театре, останется. Таким образом, в Волковском театре будет три площадки.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".