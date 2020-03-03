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Киностудия имени Горького планирует открыть детскую киношколу

В киношколе будут сценарный, операторский, режиссерский и актерский курсы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Руководство киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького намерено открыть на своей базе детскую киношколу. Об этом сообщила во вторник на открытой лекции в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

"На Киностудии Горького тоже планируем делать киношколу, куда можно будет приходить и заниматься. Там будет сценарный курс, операторский курс, режиссерский и актерский. Мы будем в этих направлениях детей развивать", - сказала она.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За 100 лет здесь было создано более 1 тыс. фильмов, среди которых "Мать" Всеволода Пудовкина, "Путевка в жизнь" Николая Экка, "Дом, в котором я живу" Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и другие картины.

Теги
РоссияСлащёва, Юлиана Юрьевна
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