В Пермском крае в апреле пройдут съемки триллера

ПЕРМЬ, 4 марта. /ТАСС/. Съемки игрового фильма в жанре триллера "Фактор S" планируют начать в Пермском крае в апреле 2020 года, локации уже определены. Над картиной будут работать голливудские и канадские компании, рассказал ТАСС продюсер проекта Игорь Добровольский.

"Мы планируем игровое кино, это будет триллер под названием "Фактор S", где будут переплетаться исторические здания, церковь, в частности, мы нашли церковь XVII века, которая будет задействована. Часть фильма существенно будет снята здесь, в Перми, и в 130 км от города. Мы планируем в ближайшее время, апрель-май месяц", - сказал он.

Добровольский отметил, что в Пермском крае много "красивой природы и интереснейшая история". "Это будет хороший проект, великолепный сценарий совершенно, написан частично мной, частично московским сценаристом Сорокиным, при участии питерских сценаристов. История адаптированная, такая международная, я думаю, что здесь будет участвовать интернациональная группа", - сообщил продюсер.

Как сообщили в пресс-службе "Пермской кинокомиссии", которая будет оказывать содействии в организации съемок, по сценарию фильма группа молодых иностранцев прибывает в Россию, ради экстремальных ощущений ребята оказываются в заброшенном монастыре и неожиданно для себя находят под монастырем тоннели старого бункера. Продюсером триллера выступает режиссер Игорь Добровольский и генеральный продюсер анимационного сериала "Пчелография" Раиль Хисматуллин. Съемки "Фактор S" пройдут в клинике-курорте "Тенториум", в Черняевском лесу, селе Дуброво и на трассе Пермь-Казань.

Также Добровольский добавил, что этот проект будет претендовать на получение рибейта от Пермского края, то есть регион будет возвращать кинокомпаниям 50% произведенных на территории затрат.